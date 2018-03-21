مساعد وزير الداخلية للرعاية: مساعدات مالية وعينية للمفرج عنهم وأسر المساجين







كتب ـ محمود عبد الراضى

قال اللواء خلف حسين مساعد وزير الداخلية للرعاية اللاحقة، إن الإدارة تقدم المساعدات المالية والعينية، من مواد غذائية جافة، ودعم مشروعات للمفرج عنهم، فضلا عن إعداد قوافل طبية لتوقيع الكشف على أسر المسجونين، والمفرج عنهم بمستشفيات الشرطة، وتوزيع بطاطين .

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات احتفال وزارة الداخلية لأسر السجناء والمفرج عنهم فى مقر اتحاد الشرطة الريا ضى بمناسبة عيد الأم .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتعميق جسور التواصل المجتمعى وتوطيد أوجه التواصل بين الشرطة ومختلف طوائف الشعب وإعلاء قيم حقوق الإنسان.

ويشارك فى الحضور اللواء محمد عباس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعى، ومدير الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة ولفيف من قيادات وزارة الداخلية وأسر السجناء والمفرج عنهم لتوزيع عليهم هدايا ومنقولات عينية لإدخال الفرحة فى نفوسهم بمناسبة عيد الأم.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية تقدم مساعدات للمفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين بلغت (25833) عبارة عن مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية خلال الشهر الماضي.