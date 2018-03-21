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مساعد وزير الداخلية للرعاية اللاحقة: نوفر فرص عمل للمفرج عنهم

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:11 ص
مساعد وزير الداخلية للرعاية اللاحقة: نوفر فرص عمل للمفرج عنهم السيدات المفرج عنهم





كتب محمود عبد الراضى
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أكد اللواء خلف حسين مساعد وزير الداخلية للرعاية اللاحقة، أن الرعاية اللاحقة تقوم بتوفير فرص عمل شريف للمفرج عنهم ابتغاء أمن المجتمع والحد من الجريمة.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية، بأن الإدارة تنسيق مع الجهات المعنية فى تذليل العقبات التى تواجه الأسر، مضيفا أن الإدارة فى أقصى درجات التواصل مع أسر المسجونين والمفرج عنهم.

 

وأشار اللواء خالد حسين، إلى أن الإدارة وضعت رؤية استراتيجية تتضمن محور أمنى وقائى، ومحور اجتماعى وإنسانى .

 

وانطلقت صباح اليوم الإربعاء، فعاليات احتفال وزارة الداخلية لأسر السجناء والمفرج عنهم فى مقر اتحاد الشرطة الرياضى بمناسبة عيد الأم .

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتعميق جسور التواصل المجتمعى وتوطيد أوجه التواصل بين الشرطة ومختلف طوائف الشعب وإعلاء قيم حقوق الإنسان .

 

ويشارك فى الحضور اللواء محمد عباس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن الاجتماعى ومدير الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة ولفيف من قيادات وزارة الداخلية  وأسر السجناء والمفرج عنهم لتوزيع عليهم هدايا ومنقولات عينية لإدخال الفرحة فى نفوسهم بمناسبة عيد الأم.

 

 

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قدمت مساعدات للمفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين بلغت (25833) عبارة عن مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية خلال الشهر الماضي.


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الرعاية اللاحقة

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