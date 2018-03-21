مسئول أفغانى: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين فى هجوم تبنته حركة طالبان

مسئول أفغانى: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين فى هجوم تبنته حركة طالبانالأربعاء، 21 مارس 2018 06:37 م
القوات الأفغانية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
قُتل اثنان من أفراد الشرطة الأفغانية، وأصيب 3 آخرون، جراء هجوم نفذته عناصر مسلحة تابعة لحركة (طالبان) فى إقليم (هلمند) بجنوب أفغانستان.
وقال مسئول أمنى أفغانى - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، اليوم الأربعاء - "إن العناصر التابعة لحركة طالبان هاجمت قوات الشرطة خلال تواجدها فى نقطة تفتيش بمقاطعة (ناوا) فى إقليم هلمند.
من جانبه، أشار عمر زواك المتحدث باسم حاكم الإقليم، إلى وقوع خسائر فى صفوف المسلحين، غير أنه لم يحدد عدد القتلى والجرحى، فيما لم تعلق حركة (طالبان) على تصريحات المسئولين الأفغان حتى الآن.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة