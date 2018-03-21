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الأربعاء، 21 مارس 2018 07:13 م
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مسئول أفغانى: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين فى هجوم تبنته حركة طالبان

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:37 م
مسئول أفغانى: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين فى هجوم تبنته حركة طالبان القوات الأفغانية - أرشيفية





أ ش أ
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قُتل اثنان من أفراد الشرطة الأفغانية، وأصيب 3 آخرون، جراء هجوم نفذته عناصر مسلحة تابعة لحركة (طالبان) فى إقليم (هلمند) بجنوب أفغانستان.

وقال مسئول أمنى أفغانى - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، اليوم الأربعاء - "إن العناصر التابعة لحركة طالبان هاجمت قوات الشرطة خلال تواجدها فى نقطة تفتيش بمقاطعة (ناوا) فى إقليم هلمند.

من جانبه، أشار عمر زواك المتحدث باسم حاكم الإقليم، إلى وقوع خسائر فى صفوف المسلحين، غير أنه لم يحدد عدد القتلى والجرحى، فيما لم تعلق حركة (طالبان) على تصريحات المسئولين الأفغان حتى الآن.

 


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