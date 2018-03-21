مسؤول ليبى سابق: الإخوان لهم علاقة باغتيال قائد جيش التحرير خلال ثورة فبراير

مسؤول ليبى سابق: الإخوان لهم علاقة باغتيال قائد جيش التحرير خلال ثورة فبرايرالأربعاء، 21 مارس 2018 10:44 م
الفريق عبد الفتاح يونس
كتب أحمد جمعة
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اتهم رئيس المجلس الانتقالى الليبى السابق المستشار مصطفى عبد الجليل، جماعة الإخوان بأن لهم علاقة باغتيال قائد جيش التحرير الليبى خلال ثورة 17 فبراير، الفريق عبد الفتاح يونس.
وأضاف عبد الجليل، فى حوار مع قناة 218 الليبية، :"عبدالفتاح يونس قال لى الثوار حرقوا منزلى ومستنداتى، وأنا معكم، وأنت تعرفني جيدا"، موضحا أنه تم اختيار عبدالفتاح يونس قائدا لجيش التحرير الليبى رغم ما يثار ضده من التيار الإسلامى، مشيرا إلى أن الإسلاميين شككوا في عبدالفتاح يونس واعترضوا على مؤتمر صحفى كان قد أعده فى فندق أوزو، وتطرق فيه إلى حلف الناتو.
وأكد مصطفى عبد الجليل، أن محمود جبريل كان سببا فى التعامل مع الإخوان كشركاء في الوطن، مؤكدا أن الارهابى على الصلابى خرج واتهمه بالعلمانية.
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