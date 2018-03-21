مسؤول عراقى يعلن إعادة 127 نازحا إلى محافظة القائم

مسؤول عراقى يعلن إعادة 127 نازحا إلى محافظة القائمالأربعاء، 21 مارس 2018 10:14 ص
عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن مستشار محافظ "الأنبار" العراقية لشؤون النازحين مازن الدليمى، اليوم الأربعاء، إعادة 127 نازحا إلى "القائم" غربى المحافظة.
وقال الدليمى - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" - إنه "بالتعاون مع دائرة الهجرة والمهجرين بالأنبار وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم إعادة 127 نازحا إلى مناطقهم المحررة فى القائم 350كم غرب الرمادي" ، وأضاف "إن النازحين كانوا يسكنون مخيمات السياحية وتم توفير وسائل نقل وسط حماية امنية".
يذكر أن هناك اعدادا ليست بالقليلة من سكان الأنبار مازالوا يسكنون المخيمات فى الحبانية والخالدية والعامرية وبزيبز غرب الرمادي، فيما تسعى الحكومة المحلية بالأنبار إلى إعادتهم لمناطقهم المحررة.
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