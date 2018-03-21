مركز النيل ينظم ندوة عن تعظيم قيم الولاء والانتماء للوطن بين الطلاب







الغربية - مصطفى عادل

نظم مركز النيل للإعلام بطنطا، ندوة إعلامية بكلية التربية الرياضية، تحت عنوان "تعظيم قيم الولاء والانتماء للوطن بين الطلاب".

حاضر فيها اللواء سعيد طعيمة النائب البرلمانى، والعميد دكتور خالد مصطفى إدريس مدير إدارة حقوق الإنسان بكلية الشرطة، والعقيد صلاح أحمد المستشار العسكرى، بحضور الدكتورة عزة الوسيمى عميد الكلية ، والدكتور هانى سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مسعود غرابة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أساتذة الكلية وطلبة وطالبات الكلية.

ومن جانبه تناول اللواء سعيد طعيمة دور الأسرة والمدرسة والجامعة فى غرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس الأبناء من خلال القدوة من الشخصيات الناجحة فى المجتمع ، بالإضافة إلى دور الشباب فى تأكيد ذاته واهتمامه بوطنه ، كما أوضح دور جهاز الشرطة فى حماية الوطن وعلاقته بالشباب على أساس الاحترام المتبادل.

وتحدث العقيد صلاح أحمد عن دور الشباب الذى يظهر دائماً فى الأزمات ودورهم فى قيادة مصر فى المستقبل ، موضحاً أنه لابد من وجود دور للشباب لمواجهة الفتن والمخططات التى تحاك للوطن ، والدفاع عن أرضه وعرضه من خلال المعرفة الصحيحة لحقائق الأمور.

وناقش العميد دكتور خالد إدريس مفهوم الولاء، مشيراً أنه أشمل وأعم من الانتماء ، وأن هناك قيم إنسانية تعزز شعور الفرد بالولاء والانتماء وهو ما يتجسد فى التضحية والفداء التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة ، وتفضيل المصلحة العامة على الخاصة، مضيفاً أن المشاريع التنموية هى بناء اجتماعى مستقر، يوحد صفوف المواطنين مسيحيين ومسلمين، تحت علم واحد ورمز واحد، مشيراً إلى مقولة البابا شنودة "لو حرقت الكنائس سنصلى فى المساجد.



الحضور بندوة تعظيم القيم بجامعة طنطا