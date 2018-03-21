مركز المصالحة الروسى: خروج 315 شخصا بعد إلقاءهم السلاح بمدينة حرستا







دمشق أ ش أ

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، اليوم الأربعاء، خروج 315 شخصا من مدينة حرستا فى الغوطة الشرقية عبر معبر الموارد المائية بينهم 15 مسلحا من (أحرار الشام) رغبوا فى إلقاء السلاح.

وقال المتحدث الرسمى باسم المركز اللواء فلاديمير زولوتوخين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " إنه لضمان الخروج الآمن للمدنيين من ضاحية حرستا فى الغوطة الشرقية، بدأ الممر الإنسانى الثالث بالعمل، واليوم خرج 315 شخصا من خلال الممر بما فى ذلك 15 متشددا قرروا الاستسلام "​​​.

وكانت مصادر فى المعارضة السورية قد أعلنت فى وقت سابق، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مسلحين من جماعة (أحرار الشام) التى تسيطر على بلدة حرستا والقوات الحكومية بوساطة روسية لخروج مجموعة من فصيل (أحرار الشام) المسلح من مدينة حرستا فى الغوطة الشرقية إلى إدلب شمال غربى سوريا، وإلقاء أسلحتهم مقابل الحصول على ممر آمن إلى مناطق يسيطر عليها مسلحون، وعرضا بالعفو عن الذين يرغبون فى البقاء بموجب شروط مصالحة محلية مع السلطات.