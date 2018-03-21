مدير شرطة الرعاية اللاحقة: وزير الداخلية يولى اهتماما خاصا بحقوق الإنسان

مدير شرطة الرعاية اللاحقة: وزير الداخلية يولى اهتماما خاصا بحقوق الإنسانالأربعاء، 21 مارس 2018 12:21 م
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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قال اللواء خلف حسين مساعد وزير الداخلية مدير شرطة الرعاية اللاحقة اللواء مجدى عبد الغفار يولى اهتماما خاصا بحقوق الإنسان، ومن ثم بتوفير حياة كريمة لأسر المسجونين والمفرج عنهم.
وأكد مساعد الوزير أن جهاز الشرطة يعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة على حماية المواطنين وراحتهم.
وأضاف أن شرطة الرعاية اللاحقة تعمل على تحقيق أهداف إنسانية للمسجونين والمفرج عنهم وتعمل على توفير حياة كريمة للمفرج عنهم لعدم العودة للجريمة.
وأشار إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية يقدم التهنئة لأمهات المسجونين بمناسبة عيد الأم.
جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته شرطة الرعاية اللاحقة بنادى اتحاد الشرطة لتوزيع الهداية على أسر المسجونين والمفرج عنهم.
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