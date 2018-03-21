مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية: إنجازات الرئيس السيسى موجودة على أرض الواقع







كتب سيد الخلفاوى

دعا أشرف سلومة، مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية، مواطنى مدينة 6 أكتوبر بضرورة المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر الجارى، لدعم الدولة والظهور بمظهر يليق بمكانة مصر عالميا.

وأضاف سلومة، خلال حفل لدعم وتأييد الرئيس السيسى، لفترة رئاسية ثانية، بعنوان " فى حب مصر"، الذى تنظمه الإدارة اليوم الأربعاء، أن إنجازات الرئيس السيسى، موجودة على أرض الواقع وظاهرة للجميع، سواء تعمير سيناء أو مشاريع تنموية فى كل النواحى.

وتضمن الحفل عدد من الفقرات الغنائية، حيث أدى طلاب عدد من المدارس الأغانى الوطنية التى تحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، كما أدوا أغنية "قالو إية" الخاصة بالصاعقة المصرية.

وشارك فى الحفل عدد كبير من قيادات الإدارة على رأسهم أشرف عيد سلومة مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية، كما شارك اللواء سفير نور نائب رئيس حزب الوفد، وهشام شعبان مدير إدارة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، والدكتور عماد الشرقاوى مدير خدمة المجتمع بجامعة 6 أكتوبر، وعدد كبير من معلمى وطلبة اكتوبر.