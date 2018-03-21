مديرية الطب البيطرى بالجيزة: ضبط 33 رأس حمار داخل مزرعة بكرداسة

مديرية الطب البيطرى بالجيزة: ضبط 33 رأس حمار داخل مزرعة بكرداسةالأربعاء، 21 مارس 2018 05:35 م
حمير مذبوحة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أن المديرية تمكنت بالتعاون مع مباحث الجيزة، من ضبط 33 رأس حمار، منذ قليل، مذبوحة داخل إحدى المزارع الخاصة بالطريق الأبيض بأبو رواش فى كرداسة.
وأضاف مدير الطب البيطرى بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، أن ذلك جاء متابعةً لبلاغ ورد للمديرية بوجود رؤوس حمير وبواقى هياكل حمير منزوعة اللحم، بترعة مقابلة لترعة المريوطية، وبالتحرى من خلال المباحث توصلنا للمكان الذى تم الذبح به.
وأوضح إسماعيل أن الحمير ذبحت بغرض الاستخدام لإطعام الحيونات المفترسة، ولكن هذا مخالف لأنها ذبحت بدون تصاريح وخارج حديقة الحيوان.
وأكد مدير الطب البيطرى بالجيزة أن الشرطة شمّعت المزرعة وعينت عليها حراسة لحين صدور قرار النيابة، مع مصادرة المذبوحات بمعرفة الطب البيطرى، كما تم القبض على الموجودين بالمزرعة.
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