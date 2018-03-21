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مديرية التعليم بدمياط تكرم 15 من العاملات بمناسبة عيد الأم

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:08 م
مديرية التعليم بدمياط تكرم 15 من العاملات بمناسبة عيد الأم تعليم دمياط يكرم الامهات العاملات بمناسبة عيد الأم





دمياط معتز الشربينى
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نظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط اليوم الأربعاء، حفلا بمناسبة عيد الأم، وتكريم 15 من العاملات بالمديرية من الأمهات المثاليات.

وشمل الحفل بعض الفقرات الأدبية وأغانى عيد الأم، فى حضور رئيس مجلس أمناء المحافظة، والسيد سويلم وكيل الوزارة الذى أشاد بدور الأم فى حياة المجتمعات، ثم كرم عددا من الأمهات المثاليات ووزع عليهن شهادات التقدير وهن : إلهام توفيق الحلو، وجيدة التابعى سعد، صفية السيد على، سوسن الحسانين شعبان، علا محمود السيد العزب، صبرة مصطفى الصفتى، فاطمة محمد طوبار، زغلولة محمد جبة، ماجدة محمد العفنى، الهام مصطفى قابيل، عزة عبد الحليم السنانى، مرفت السعيد الغريب، زينب عبد الرشيد زغلول، كريمة محمد الحفناوى، عفت عبد البديع إسماعيل.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة مجلس أمناء المحافظة وإدارة المشاركة المجتمعية.


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