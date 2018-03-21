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مديرية التضامن ببنى سويف تكرم 12 أما مثالية.. الخميس

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:00 ص
مديرية التضامن ببنى سويف تكرم 12 أما مثالية.. الخميس المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى
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أكد أحمد حمدى مدير عام التضامن الاجتماعى ببنى سويف، تكريم 12 أما مثالية، يمثلن مدن ومراكز المحافظة الإدارية، وذلك خلال احتفالية تقيمها المديرية صباح الخميس بقاعة الياسمين بنادى ضباط الشرطة بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف .

وأضاف قائلا : إن الأمهات المثاليات المكرمات بينهن - الفائزة بالمركز الأول، والبديلة "الثانية" - على مستوى المحافظة - وجميعهن يمثلن بندر بنى سويف والمراكز الست الادارية علاوة على اثنتين لذوى الاحتياجات الخاصة، وأما للعمل الإجتماعى، لافتا إلى اختيار لجنة فحص ملفات المتقدمات "أمين" لذوى الاحتياجات الخاصة بدلا من واحدة هذا العام نظرا لتقارب ظروفهن وتضحياتهن من أجل أبنائهن .

واشار خالد شكرى مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية إلى أن 20 أما من المتقدمات للمسابقة والأقل درجات عن الفائزات، تسلمن هدايا عبارة عن "غسالة ومروحة"  تقديرا لهن .

 وتابع شكرى قائلا : أسماء الأمهات المكرمات هن : صفيه عبداللطيف أحمد بندر بنى سويف، حمدية عبدالعظيم حسين مركز بنى سويف، نجفه محمد وهبه مركز اهناسيا، نادية محمود محمد مركز ناصر، منى محمد محمود عمار مركز الواسطى، نوال على عيسى مركز ببا، صباح مظهر حسن، مركز سمسطا، ايزيس عزيز ونيس مركز الفشن " الاولى على المحافظة "، نعيمة طه احمد سليمان بندر بنى سويف" الأم البديلة"، كريمه شكرى غالى مركز ببا، أم لذوى الاحتياجات الخاصة، سعدية محمد جاد الله، أما لذوى الاحتياجات الخاصة، فوزية سنوسى عبدالعظيم أم العمل الاجتماعى .

 


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