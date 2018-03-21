video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مديريات شمال سيناء الخدمية تحدد احتياجاتها من الوظائف المختلفة

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:38 م
مديريات شمال سيناء الخدمية تحدد احتياجاتها من الوظائف المختلفة اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء





شمال سيناء محمد حسين
إضافة تعليق

اعلنت محافظة شمال سيناء الليلة فى بيان لها انه تم عقد اجتماع لمديرى مديريات الخدمات لتحديد احتياجات كل مديرية من الوظائف المختلفة، تحت اشراف اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء .

واوضح البيان أن الاجتماع عقد فى مقر المحافظة بحضور عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، سهام عبد الكريم مدير عام التنظيم والادارة ، المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندس حسن البيك مدير عام الطب البيطرى ، المهندس عطية الجيد وكيل مديرية القوى العاملة ، عيد بكير سكرتير مجلس مدينة العريش ، ومديرى ادارات شئون العاملين والموارد البشرية بمديريات القوى العاملة والشباب والرياضة والطب البيطرى والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى ، ومجلس مدينة العريش .

وتم خلاله استعراض احتياجات المديريات المختلفة من الوظائف التخصصية والفنية والحرفية والمكتبية والخدمات المعاونة .

ونقل البيان عن عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة تأكيده على أهمية تحديد المقررات الوظيفية لكل جهة من القائمين عليها والمسكنين على الوظائف المختلفة، والعمل على سد العجز لدى جميع المديريات والجهات في جميع الوظائف من مختلف التخصصات .

واستعرضت سهام عبد الكريم مدير عام التنظيم والادارة ، مطالب الجهات من مختلف الوظائف والتخصصات مشيرة الى زيادة الأعداد المطلوبة من جانب بعض الجهات والتى تعدت أكثر من 4000 وظيفة ، خاصة من حراس الأمن والخدمات المعاونة وبعض الوظائف التخصصية .

وطالبت مختلف الجهات باعادة تحديد احتياجاتها من الوظائف المطلوبة من مختلف التخصصات وفقا للاحتياجات الفعلية، وبناء على الوظائف الخالية، ورصدها في استمارات معدة لذلك، وأنه سيتم تجميعها وارسالها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تمهيدا للاعلان عنها لشغلها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شمال سيناء تنتهى من كامل استعداداتها للانتخابات الرئاسية

اخبار شمال سيناء

اخبار المحافظات

شمال سيناء

العريش




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة