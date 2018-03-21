مديريات شمال سيناء الخدمية تحدد احتياجاتها من الوظائف المختلفة







شمال سيناء محمد حسين

اعلنت محافظة شمال سيناء الليلة فى بيان لها انه تم عقد اجتماع لمديرى مديريات الخدمات لتحديد احتياجات كل مديرية من الوظائف المختلفة، تحت اشراف اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء .

واوضح البيان أن الاجتماع عقد فى مقر المحافظة بحضور عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، سهام عبد الكريم مدير عام التنظيم والادارة ، المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندس حسن البيك مدير عام الطب البيطرى ، المهندس عطية الجيد وكيل مديرية القوى العاملة ، عيد بكير سكرتير مجلس مدينة العريش ، ومديرى ادارات شئون العاملين والموارد البشرية بمديريات القوى العاملة والشباب والرياضة والطب البيطرى والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى ، ومجلس مدينة العريش .

وتم خلاله استعراض احتياجات المديريات المختلفة من الوظائف التخصصية والفنية والحرفية والمكتبية والخدمات المعاونة .

ونقل البيان عن عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة تأكيده على أهمية تحديد المقررات الوظيفية لكل جهة من القائمين عليها والمسكنين على الوظائف المختلفة، والعمل على سد العجز لدى جميع المديريات والجهات في جميع الوظائف من مختلف التخصصات .

واستعرضت سهام عبد الكريم مدير عام التنظيم والادارة ، مطالب الجهات من مختلف الوظائف والتخصصات مشيرة الى زيادة الأعداد المطلوبة من جانب بعض الجهات والتى تعدت أكثر من 4000 وظيفة ، خاصة من حراس الأمن والخدمات المعاونة وبعض الوظائف التخصصية .

وطالبت مختلف الجهات باعادة تحديد احتياجاتها من الوظائف المطلوبة من مختلف التخصصات وفقا للاحتياجات الفعلية، وبناء على الوظائف الخالية، ورصدها في استمارات معدة لذلك، وأنه سيتم تجميعها وارسالها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تمهيدا للاعلان عنها لشغلها.