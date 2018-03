محمد بن راشد يحتفل بعيد الأم مع أرملة شهيد إماراتية

كتبت مريم بدر الدين

حرص الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على الاحتفال بعيد الأم، مع زوجات أحد شهداء الإمارات، مهنئا جميع أمهات الإمارات والعالم بعيدهن.

ونشر بن راشد عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو من لقائه بأرملة "عبيدو الحلو"، مصحوبا بتعليق: "فى يوم الأم .. سعدت بزيارة فاطمة إبراهيم بن سليمان أرملة عبيد الحلو.. سمعت عنها كل خير.. أم إماراتية لم تكرس نفسها فقط لأسرتها بل للمجتمع بعمل الخير المستمر والعطاء بلا حدود.. شكرا لكل الأمهات.. وكل عام وأمهات الإمارات والعالم بكل خير ".

On this Mother’s Day, I was glad to visit Fatima Ibrahim bin Suleiman, widow of Obeid Al Helou. I had heard a lot about her – she is an Emirati mother who devotes herself not only to her family, but also to her community. We thank her, and all mothers, today and every day. pic.twitter.com/5Y1OK8DHSr