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محمد بن راشد يحتفل بعيد الأم مع أرملة شهيد إماراتية

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:26 م
محمد بن راشد يحتفل بعيد الأم مع أرملة شهيد إماراتية محمد بن راشد





كتبت مريم بدر الدين
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حرص الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على الاحتفال بعيد الأم، مع زوجات أحد شهداء الإمارات، مهنئا جميع أمهات الإمارات والعالم بعيدهن.

 

ونشر بن راشد عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو من لقائه بأرملة "عبيدو الحلو"، مصحوبا بتعليق: "فى يوم الأم .. سعدت بزيارة فاطمة إبراهيم بن سليمان أرملة عبيد الحلو.. سمعت عنها كل خير.. أم إماراتية لم تكرس نفسها فقط لأسرتها بل للمجتمع بعمل الخير المستمر والعطاء بلا حدود.. شكرا لكل الأمهات.. وكل عام وأمهات الإمارات والعالم بكل خير ".

بن راشد
بن راشد

 


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