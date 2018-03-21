محلل فنى: مؤشر البورصة تحرك أسفل مستوى المقاومة 17300 نقطة خلال جلسة الأربعاء







كتب هانى الحوتى

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، شهد صعوداً حاداً منذ اختراقه لمستوى المقاومة 15500 نقطة بداية شهر مارس بعد دخول القوة الشرائية بشكل قوى وبارتفاع فى أحجام التداول مما أدى إلى ارتفاع شبه متواصل دون الدخول فى مراحل جنى أرباح واضحة، إذ تمت عمليات جنى أرباح خلال نفس الجلسة وهو يظهر على المؤشر الرئيسى وحتى بداية الأسبوع الجارى والذى يشهد عمليات لجنى الأرباح قصيرة الأجل.

وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التعاملات بالبورصة المصرية اتجهت خلال جلسة اليوم الأربعاء إلى التحرك أسفل مستوى المقاومة 17300 نقطة - والذى يعتبر أعلى سعر تحقق حتى الآن على المؤشر الرئيسى - ويعتبر مستوى 17050 نقطة كمستوى أول للدعم حاليا ويعتبر لحماية الأرباح قصيرة الأجل بالنسبة للمؤشر، أما وقف الخسائر 16745 نقطة.

وتابع أن المؤشر الرئيسى يستهدف 17500-17700 نقطة لا يزال قائما على الأجل المتوسط وتظل هذه المستهدفات قائمة طالما أن المؤشر أعلى مستوى 16300 نقطة.