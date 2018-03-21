محاكمة ريهام سعيد.. المحكمة تنتهى من سماع أقوال الشاهد وعرض الأحراز







كتبت أمنية الموجى

انتهت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوى، من عرض الأحراز فى شاشات عرض داخل جلسة محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيونى الذى تقدمه، فى قضية اتهامهم جميعًا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر.

استمعت المحكمة إلى شهادة الرائد حسين خيرى رئيس مباحث دار السلام، مجرى التحريات، والشاهد الرابع فى القضية، وقد انتهت من ذلك، ثم بدأت المحكمة الآن فى سماع مرافعة النيابة العامة بالقضية، وعقدت الجلسة بعضوية كلا من المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومحمد أحمد الجندى، وسكرتارية محمد فريد وسيد نجاح.

ريهام سعيد تمت إحالتها بقرار المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وباقى المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرها فريق من محققى نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ضم أحمد عاصى مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلى النيابة، برئاسة إسلام الجوهرى رئيس النيابة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار فى البشر.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، عن أن ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها ارتكبوا واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف، موضوع الاتهام، جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق أعدادها.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد بارتكاب الإعلامية وبقية المتهمين، للجرائم المنسوبة إليهم، عبر تحريضهم له على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر.