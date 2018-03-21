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محافظ كفر الشيخ يؤكد جاهزية المحافظة لمواجهة أى أزمات محتملة

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:47 م
محافظ كفر الشيخ يؤكد جاهزية المحافظة لمواجهة أى أزمات محتملة تكريم جيهان مسعود رئيس مدينة قلين





كفر الشيخ – محمد سليمان
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كرم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، القيادات التنفيذية لجهودهم المتميزة بالمشروع التعبوى " صقر 25 " بمشاركة القوات المسلحة، مقدماً الشكر لجميع أجهزة المحافظة المشاركة، ونجاح أجهزة المحافظة فى التجربة الحية للمشروع التعبوى " صقر 25 " لمواجهة الأزمات والكوارث، وتأمين المنشآت الحيوية والحفاظ على أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم، داعيين الله العلى القدير أن يحفظ مصر وقادتها وشعبها العظيم .

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تمت التجربة بمخيم إيواء مجهز لإستيعاب 200 فرد يضم 50 خيمة تسع الخيمة الواحدة 4 أفراد مجهزة بـ 4 سراير وبطاطين ومياه للشرب، كما يوجد بالمخيم سيارتى اسعاف وصيدلية ومسجد يعمل به واعظ ، ومركز ترفيهى يضم بعض الألعاب وشاشات العرض، بالإضافة الى مطبخ جاهز واسطوانات للغاز وخيمة للأغذية و4 عيادات طبية كما يضم المخيم 3 قطاعات ؛ قطاع اليسار" عمر ابن الخطاب "، وقطاع الوسط "خالد ابن الوليد، وقطاع اليمين " صلاح الدين الايوبى"، وتم خلال المحاكاة عمل نموذج لإنهيار عقار وتم الدفع بقوات الإنقاذ من الحماية المدنية، وبعض أفراد الهلال الأحمر والاسعاف، لنقل المصابين وعلاجهم .

لافتاً انه تم انشاء المخيم من قبل فريق الكشافة التابع للشباب والرياضة، وتم تدريب افرادة لعمل المعسكرات في الظروف الطارئة، بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعى التي وفرت البطاطين والآسرة ومياه الشرب، فضلاً عن انشاء دورات المياه لخدمة القاطنين في المخيم، وذلك بمشاركة الجهات المعنية، من الحماية المدنية، والنجدة، التموين، والصحة، والاسعاف، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة.

 

 


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