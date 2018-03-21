video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 12:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا ورئيس الجامعة يشهدان احتفال مستشفي قنا العام بعيد الأم

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:15 م
محافظ قنا ورئيس الجامعة يشهدان احتفال مستشفي قنا العام بعيد الأم جانب من الحفل





قنا - هند المغربي
إضافة تعليق

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والاستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، احتفال مستشفي قنا العام بعيد الام، وذلك بحضور الدكتور محمد الديب مدير المستشفي، ومحمود عبدالوهاب مدير الثقافة، وعدد كبير من الأمهات العاملات بالمستشفي .
 
قدم محافظ قنا التهنئة لجميع أمهات مصر بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أن الأم هي صانعة الأجيال والعمود الفقري لكيان الأسرة والمجتمع بأسره ، مشيرا الي أهمية دورها في دعم ومساندة القضايا المجتمعية والتنموية المختلفة، بجانب دورها في إعداد وتربية النشء والأجيال القادرة علي تحمل تبعات المستقبل .
 
من جانبه، هنأ الدكتور عباس منصور الحاضرين بعيد الأم، مشيدا بدور الأم والمرأة بشكل عام في تنمية المجتمع، والتي تمثل المرأة فيه دورا بارزا في تربية الأجيال والمشاركة الفعالة في التنمية بشكل لا يقل عن دور الرجل، مؤكدا أن المجتمع لا يكتمل مخطط التنمية له بدون التكامل بين جهود المرأة والرجل .
 
ودعا محافظ قنان ورئيس الجامعة، الحاضرين الي ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدان علي أهمية النزول للتصويت في الانتخابات باعتبار ذلك واجبا وطنيا، تفعيلا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة تحت شعار" يا قناوي .. صوتك لبلدك .. انزل وشارك "، وفي نهاية الاحتفال قام المحافظ ورئيس الجامعة بتكريم عدد من الأمهات العاملات بمستشفي قنا العام وتوزيع الهدايا لهم . 
 
 
تكريم الامهات
تكريم الامهات

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من الحفل
جانب من الحفل

محافظ قنا
محافظ قنا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا: معبد دندرة من أهم المعابد المصرية احتفاظا ببريقها

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ قنا

محافظه قنا

مستشفى قنا العام




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة