محافظ قنا ورئيس الجامعة يشهدان احتفال مستشفي قنا العام بعيد الأم







قنا - هند المغربي

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والاستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، احتفال مستشفي قنا العام بعيد الام، وذلك بحضور الدكتور محمد الديب مدير المستشفي، ومحمود عبدالوهاب مدير الثقافة، وعدد كبير من الأمهات العاملات بالمستشفي .

قدم محافظ قنا التهنئة لجميع أمهات مصر بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أن الأم هي صانعة الأجيال والعمود الفقري لكيان الأسرة والمجتمع بأسره ، مشيرا الي أهمية دورها في دعم ومساندة القضايا المجتمعية والتنموية المختلفة، بجانب دورها في إعداد وتربية النشء والأجيال القادرة علي تحمل تبعات المستقبل .

من جانبه، هنأ الدكتور عباس منصور الحاضرين بعيد الأم، مشيدا بدور الأم والمرأة بشكل عام في تنمية المجتمع، والتي تمثل المرأة فيه دورا بارزا في تربية الأجيال والمشاركة الفعالة في التنمية بشكل لا يقل عن دور الرجل، مؤكدا أن المجتمع لا يكتمل مخطط التنمية له بدون التكامل بين جهود المرأة والرجل .

ودعا محافظ قنان ورئيس الجامعة، الحاضرين الي ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدان علي أهمية النزول للتصويت في الانتخابات باعتبار ذلك واجبا وطنيا، تفعيلا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة تحت شعار" يا قناوي .. صوتك لبلدك .. انزل وشارك "، وفي نهاية الاحتفال قام المحافظ ورئيس الجامعة بتكريم عدد من الأمهات العاملات بمستشفي قنا العام وتوزيع الهدايا لهم .