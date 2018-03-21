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محافظ قنا: معبد دندرة من أهم المعابد المصرية احتفاظا ببريقها

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:01 م
محافظ قنا: معبد دندرة من أهم المعابد المصرية احتفاظا ببريقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا





قنا – هند المغربى
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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن ورشة العمل التى جاءت اليوم تحت عنوان "دراسات فى معبد دندرة"، تهدف الى إلقاء الضوء علي الأبحاث العلمية الخاصة بالمعبد لإمكانية الاستفادة منها في إبراز مكانته التاريخية والأثرية، باعتباره واحدا من أهم وأفضل المعابد المصرية التي ما زالت تحتفظ ببريقها، إذ يتميز عن غيره من المعابد بسقوفه التى تحوى العديد من الرسومات والنقوش التي تحكي تاريخ حقبة مهمة من تاريخ مصر.

فيما أوضح الدكتور محمد إبراهيم، أن الورشة يتم تنظيمها تحت رعاية وزارة الآثار مقدما شكره للدكتور خالد العنانى وزير الآثار على المجهودات المبذولة للترويج للآثار وتطوير المواقع الأثرية، بهدف تنشيط حركة السياحة.

من جانبه، ذكر الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق، أنه تم خلال الورشة مناقشة عدد من المقترحات التى تساهم فى وضع معبد دندرة ومحافظة قنا على خريطة السياحة العالمية منها امكانية إعلان يوم لمدينة دندرة، ليكون عيدا محليا لها، وكذلك تدشين موقع على شبكة الإنترنت يختص بنشر الأبحاث الخاصة بالمعبد، بالإضافة الى عمل فيلم تسجيلى له .

جاء ذلك خلال ورشة العمل المقامة اليوم بمعبد دندرة تحت عنوان " دراسات فى معبد دندرة" والتى افتتحها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وشارك فيها كل من، الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق والدكتور محمد إبراهيم وزير الاثار الأسبق وحضور عدد من باحثى الاثار من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية، بالاضافة الى طلاب كليات الاثار والسياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي وجامعة القاهرة .

 

 

 


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