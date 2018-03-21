محافظ شمال سيناء يعلن اعتماد خطة مشروعات جديدة بقيمة 174 مليون جنيه

محافظ شمال سيناء يعلن اعتماد خطة مشروعات جديدة بقيمة 174 مليون جنيهالأربعاء، 21 مارس 2018 08:37 ص
اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الحالي للمحافظة بقيمة 174.5 مليون جنيه موزعة على محاور التنمية الأساسية .
واوضح المحافظ فى بيان ان ماتتضمنه محاور الخطة الاستثمارية انشاء مشروعات بقيمة 59.8 مليون جنيه، خاصة بالكهرباء، و42.7 مليون جنيه للطرق، و13.5 مليون جنيه لتحسين البيئة، و22.5 مليون جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، و30 مليونا للأمن والمرور والإطفاء، إلى جانب اعتمادات إضافية 90 مليون جنيه ليصل إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظة 264.5 مليون جنيه.
كما تتضمن إنشاء سوق جملة جديد على أعلى مستوى وإنشاء مجموعة من الورش الحرفية في المنطقة الصناعية بالعريش.
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