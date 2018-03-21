محافظ سوهاج: فوج سياحى ألمانى يزور معبد أبيدوس وميريت آمون.. صور

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، تمت دعوة الفوج السياحى الألمانى لقضاء يوم كامل، وتفقد الأماكن السياحية والمناطق الأثرية التى تزخر بها سوهاج، وتم توفير أتوبيس خاص من المحافظة للفوج الألمانى الذى قام بزيارة معبد ابيدوس، ومنطقة اخميم الأثرية وميريت آمون، وكذلك مصنع الغزل والنسيج والصناعات اليدوية بأخميم.

وأعرب السائحون، عن سعادتهم بما شاهدوه من آثار فرعونية عريقة وخاصة تمثال ميريت آمون بأخميم، كما أشادوا بالمنتجات والمصنوعات اليدوية من الحرير والكتان والقطن، وقاموا بالتسوق وشراء الهدايا التذكارية والمنتجات اليدوية من المصنوعات النسيجية، والحرير الذى تمتاز به مدينة أخميم.

وأكد المحافظ فى بيان له، أن هناك العديد من المقاصد السياحية والأثرية الهامة بسوهاج، ونسعى لتطوير المناطق الأثرية بابيدوس واخميم، ومنطقة مقابر الحواويش، والشيخ حمد بمركز سوهاج، ومع افتتاح المتحف القومى لسوهاج سيساهم بشكل كبير فى وضع المحافظة على الخريطة السياحية الداخلية والخارجية، ليكون مزارا سياحيا مهما لكافة الأفواج والرحلات النيلية من القاهرة إلى أسوان.

وفى سياق متصل، شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فعاليات المهرجان الرياضى الترفيهى للطلاب المدمجين بمدارس إدارة أخميم التعليمية وطلاب مدرسة الأمل للصم والبكم بجرجا، والذى نظمته مدارس السلام الخاصة بالكوثر، وذلك فى إطار احتفالات سوهاج باليوم العالمى لمتلازمة داون، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية باعتبار عام 2018 عام ذوى الإعاقة.

كما حضر المهرجان، عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، وخلاف ابراهيم وكيل المديرية، وعمرو شلتوت مدير عام التعليم العام بالمديرية، وطلعت محمد مدير ادارة اخميم التعليمية، والقس عماد شوقى راعى الكنيسة الانجيلية بسوهاج، وأحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر والعقيد محمد فؤاد مأمور مركز شرطة حى الكوثر، والمهندسة نسرين منجد مدير مدارس السلام الخاصة بالكوثر، و65 من الطلاب المدمجين بمدارس أخميم وجرجا وأولياء أمورهم.

وأوضح المحافظ فى بيان له، أنه تم تجهيز 57 مدرسة على مستوى المحافظة بغرف المصادر، وتم دمج 1700 طالب من ذوى الإعاقة، ونسعى لتطبيق الدمج بجميع مدارس المحافظة، وتم خلال الحفل تقديم مجموعة من العروض الرياضية والفنية لطلاب مدارس السلام وطلاب مدرسة الامل للصم والبكم بجرجا، وفقرات غنائية احتفالا بعيد الأم، كما تم تكريم الطلاب المدمجين المشاركين فى المهرجان وأولياء أمورهم.

وفى نهاية المهرجان، شارك المحافظ فى ماراثون طلاب متلازمة داون، وقام بتوزيع الجوائز والكؤوس على الطلاب الفائزين.