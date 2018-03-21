محافظ سوهاج : تخصيص قطعة أرض بقرية شطورة لإقامة مدرسة اعدادية بنات

محافظ سوهاج : تخصيص قطعة أرض بقرية شطورة لإقامة مدرسة اعدادية بناتالأربعاء، 21 مارس 2018 10:20 ص
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة ارض أملاك دولة بمساحة 1000 متر مربع والواقعة ضمن ترعة شطورة الملغاة ، بحوض العجوز الفوقاني نمرة 16 ، بناحية قرية شطورة مركز طهطا ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان ، لإقامة مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية بنات عليها ، لخدمة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد المدارس بنطاق المركز .
وأضاف المحافظ فى بيان له،أنه جاري إنهاء إجراءات نقل الملكية ، وتم تكليف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة ، لافتا ان قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تأتي لمصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية والإصلاح التي تنتهجها الدولة.
وأكد عبد المنعم أن المحافظة لا تألوا جهدا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام علي المواطن السوهاجي ، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة تساعدهم علي التفوق الدراسي .
ومن جانب أخر، أعلن محافظ سوهاج عن تحرير 12 محضر مخالفة في حملة تموينية مكبرة بناحية حي شرق سوهاج ، مشددا علي الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة بضرورة تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة علي الأسواق والسلع والمواد الغذائية لضمان صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين .
ومن جانبه قال صلاح المازني رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج ، إن الوحدة المحلية قامت بحملة للمرور علي المحال التجارية والأسواق بالاشتراك مع إدارة التموين والإدارة البيطرية والإدارة الصحية وتم المرور علي عدد ٩ محال متنوعة "جزارة - مطاعم - محلات مجمدات - بقالة - سوبر ماركت " ، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الطيور المذبوحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلى عدم إعلان سعر وتواريخ الإنتاج والصلاحية ، هذا وقد تم تحرير 10 محاضر صحة ، و2 تموين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات لأصحاب المحال التجارية.
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