محافظ سوهاج : إطلاق مشروع دعم حقوق الطفل فى صعيد مصر فى 3 مراكز







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه تم إطلاق مشروع "دعم حقوق الطفل في صعيد مصر" لمدة ثلاث سنوات، بالتعاون بين هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، وجميعه تحسين أوضاع المراة والطفل، والمزمع تنفيذه بمحافظة سوهاج، في مراكز " طهطا وساقلته وأخميم".

وشارك المحاسب كمال شلبي سكرتير عام مساعد المحافظة، في المؤتمر الذي عقد اليوم بمركز إعداد القادة بسوهاج، بحضور وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والهيئة القومية لتعليم الكبار، ومدير مكتب هيئة بلان بسوهاج، ومدير مشروع "دعم حقوق الطفل في صعيد مصر"، وعدد من رؤساء المراكز ومدير إدارة التنمية بديوان عام المحافظة، وعدد من رؤساء الجمعيات الأهليه بمختلف مراكز المحافظة، و فراج أبو ضيف مدير مكتب هيئة بلان بسوهاج، وأحمد يوسف مدير المشروع، وأماني ناصر منسق المشروع بالمحافظة .

وأكد المحافظ فى بيان له، علي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وما تقوم به هيئة "بلان انترناشيونال ايجيبت" بسوهاج، بالتعاون مع المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين في سبيل تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

وقال شلبي، أن المشروع يهدف الي المساهمة في تحسين أطر حماية الطفل في صعيد مصر، مع التركيز علي الأطفال المعرضين للخطر، وذلك من خلال أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في دور الرعاية، وأطفال الشوارع من خلال المبادرات المجتمعية ومجموعات المساندة الى ستشكل في المشروع.

وأضاف السكرتير المساعد، ان المشروع يستهدف الاطفال ومقدمي الرعاية، واعضاء لجان حماية الطفل، والجهات الفاعلة في مجال الرعاية الاجتماعية، ويستهدف المشروع ايضا انشاء لجان حماية الطفل علي مستوي الجمعيات، وتيسير التعاون بين لجان الحماية علي مستوي المحافظة، والمراكز والمجتمعات المحلية .

كما يستهدف المشروع، رعاية الأحداث والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، ورجال الشرطة والجمعيات الأهلية بالمراكز المستهدفة، والعاملين بوسائل الإعلام المعنيين بحقوق الطفل.

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