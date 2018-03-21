محافظ دمياط يوجه بحصر كافة التعديات داخل بحيرة المنزلة وإزالتها







دمياط - معتز الشربينى

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، المهندس ماهر سوريال مدير هيئة الثروة السمكية بدمياط، بحصر التعديات الواقعة داخل نطاق بحيرة المنزلة، فى نطاق محافظة دمياط، وإعداد جدول زمنى لإزالتها فى أسرع وقت ممكن .

كما وجه المحافظ بإعداد تقرير أسبوعى بعدد الحالات التى تم إزالتها أسبوعيا .

وكان المحافظ دمياط، تلقى تقرير يفيد بوجود عدد من التعديات على أراضى بحيرة المنزلة، فى الوقت الذى تشهد فيه البحيرة أعمال تطوير ورفع كفاءة لإعادة استغلالها الإستغلال الأمثل .