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محافظ دمياط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:16 م
محافظ دمياط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين انتخابات الرئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط





دمياط معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100% بجميع مراكز ومدن المحافظة بداية من الساعة الرابعة عصر اليوم لتأمين العملية الانتخابية الأسبوع المقبل، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأربعاء، مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات بالمحافظة.

ووجه المحافظ للدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، كما وجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس هيئة الإسعاف بدمياط بوقف الإجازات، وزيادة أعداد سيارات الإسعاف فى نقاط التمركز والتأكد من جاهزيتها، مشددًا على عدم التقصير فى الخدمات التى يقدمها الإسعاف للمواطنين فى تلك الفترة.

ووجه المحافظ لقطاع كهرباء دمياط بتوفير خطوط بديلة ومولدات بجميع المقار الانتخابية، كما وجه لمديرية التموين بالتاكد من جاهزية الأفران وفتح الأفران الصادر لها قرار غلق خلال فترة الانتخابات لتحقيق المصلحة العامة.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتجهيز المدارس وتوفير مندوبات على كل مقر انتخابى للقيام بأعمال التفتيش للسيدات وتشغيل الفيديو كونفرنس بالمدارس وكذا الإجراءات الخاصة باستضافة قوات التأمين.

وأكد المحافظ على أنه سيتم تشكيل غرفة العمليات بداية من يوم السبت المقبل والتواصل مباشرة مع مركز معلومات مجلس الوزراء.

وصرح المحافظ أنه من المتوقع وجود بعض المحاولات لإفساد العملية الانتخابية ولكنه من الواجب علينا التصدى لها للوقوف بجانب بلدنا فى تلك الفترة

جاء ذلك بحضور العميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ، اللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة ، اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و اللواء هشام الحفناوى مساعد مدير أمن دمياط.

 


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