محافظ دمياط يستعرض إنجازات المحافظة خلال عام







دمياط معتز الشربيني

استعرض الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، فى بيان، أهم المشرعات التنموية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الآمال تتجه نحو محافظة دمياط، وتمر بمرحله من التحولات نحو التنمية لتكون قاطرة للتنمية الحقيقية فى مصر.

وأضاف المحافظ أن قطاع الصحة كان من بين الأولويات الهامة هذا العام، وذلك بافتتاح مستشفى طوارىء كفر سعد، بعد اعادة هيكلة المبنى بالكامل وعمل تكييف مركزي وشبكة غازات ومحطة غازات طبية ومولد اكسجين بتكلفة (57) مليون جنية، وتم اعتمادها رسميا هى ومستشفى دمياط التخصصي كمستشفيات احالة للرعاية الطبية الثلاثية عالية الجودة، وتم تطوير العناية المركزة بقوة 7 أسرة لتمثل إضافة كبيرة للمستشفى ، كما تم افتتاح المستشفى العسكري بدمياط الجديدة على مساحة 50 ألف متر مربع وبتكلفة تقترب من 500 مليون جنية لتستوعب 200 سرير وتشمل كل التخصصات الطبية .

وأشار البيان إلى أن المجتمع المدني شارك بإضافة (10) أسرة بعناية مستشفى فارسكور المركزى وامدادها بـ (25) وحدة غسيل كلوى ، وافتتاح قسم لعلاج السموم بمستشفى دمياط العام و افتتاح (2) عيادات تنظيم اسرة وأخرى تم تأسيسها بمستشفى الهلال للتأمين الصحي كما تم افتتاح قسم الحضانات بمستشفي السرو بتكلفة 2.5 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني

وأضاف المحافظ أنه فى خلال عام 2017 تم علاج (29246) مواطن على نفقة الدولة واستفادت ( 1428074) حالة من خدمات (76) مركز طبي ووحدة طب أسرة ، وتم تركيب (15) جهاز أشعة بالمستشفيات

وفى قطاع التعليم أكد المحافظ أنه لأول مرة منذ عام 1906 تنجح المحافظة فى توفير 96 قطعة أرض لبناء مدارس جديدة ، واضاف بأنه تم ادراج 46 مدرسة مابين إحلال كلى وجزئى ضمن خطة العام المالى الحالى حيث قامت هيئة الأبنية التعليمية بتسليم 6 مدارس وجارى العمل ب 40 مدرسة وذلك بهدف تقليل الكثافة بالفصول والوصول إلى معدل 36 طالب فى كل فصل حيث بفضل الجهود التى بذلت مؤخرا بعمليات التوسع والإحلال و التجديدأصبحت محافظة دمياط من أقل محافظات الجمهورية فى كثافة الفصول .

وأشار المحافظ بأنه تم مؤخرا وضع حجر الأساس لثلاث مدارس إحلال جزئى وتوسعات ( مدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الابتدائيه ، مدرسة صلاح الدين الايوبى الرسمية للغات ، مدرسة التجارة المشتركة ) بتكلفة تصل إلى 21 مليون جنيه .

وفى قطاع الأثاث أوضح المحافظ أن السيد رئيس الجمهورية قد وضع حجر الاساس للمرحلة الأولى من مدينة دمياط للأثاث فى مايو 2017 والتى تقام على مساحة 331 فدان حيث تم طرح المرحلة الأولى للورش الصغيرة والاراضى بالتقسيط على عشر سنوات بفائدة 5% وأشار المحافظ إلى نجاح جهود المحافظة فى تخفيض وديعة الصيانة من 10% إلى 5% من إجمالى الوحدة الورش الصغيرة تيسيرا على صغار الصناع.

واضاف انه تم طرح الأراضى الصناعية كاملة المرافق بتسهيلات فى السداد تصل إلى ثلاث سنوات، وأشار إلى أنه تم تحديد الربع الأول من 2018 موعدا لتسليم المرحلة الأولى من الورش والاراضى الصناعية ليبدء العمل فعليا داخل المدينة موضحا أن مدينة دمياط للأثاث تعد مدينة متكاملة متخصصة فى صناعة الأثاث ، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها تضم 1500 ورشة لصغار الصناع، وأراضى صناعية كاملة المرافق بمساحة إجمالية تبلغ 600 الف متر مربع، كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية تضم مركز تجارى لتسويق الأثاث وأرض معارض وفندق ٤ نجوم ومركز دولى للمؤتمرات، وتشمل أيضا خدمات إدارية ومستشفى ومركز تكنولوجى ومعهد فنى للتصميم الحرفى وخدمات مكملة لها.

وأضاف انه حرصا من المحافظة على الاهتمام بصغار الصناع تم توقيع بروتوكول دائم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لإقامة ثلاث معارض سنويا بالمعرض الدائم بمدينة نصر، بالإضافة إلى المعارض التى تم إقامتها بمحافظتى المنيا وسوهاج .

وفى قطاع الأثاث أيضا صرح المحافظ أنه تم تنفيذ معرضين عن تكنولوجيا صناعة الأثاث " WOODTECH" تحت رعاية كلا من محافظة دمياط و الغرفة التجارية شعبة الأثاث وبمشاركة كبرى الشركات العالمية من مختلف انحاء العالم وذلك لعرض اخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الأثاث من أدوات و آلات و أخشاب صناعية ، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال صناعة الأثاث تحت إشراف خبراء أجانب فى تخصصات " استخدامات المواد البديلة فى صناعة الأثاث - استخدام الماكينات الحديثة CNC- التشطيب والدهانات - التنجيد - تصميم الاثاث"

وفى قطاع الإسكان أوضح المحافظ ان جهود المحافظة نجحت فى الحصول على موافقة وزارة الإسكان على إنشاء 41 عمارة اسكان اجتماعى باجمالى 604 وحدة بنطاق المحافظة وذلك لإنشاء عدد 16 عمارة باجمالى 256 وحدة بشطا ١ وشطا ٢ و عدد ٥ عمارات باجمالى 80 وحدة بعزلة البرج ،. وعدد 7 عمارات باجمالى 112 وحدة بالزرقا و عدد 13 عمارة باجمالى 156 وحدة بكفرسعد، واضاف أنه إيمانا بدور المحافظة فى توفير الأراضى نظرا لوجود عجز شديد فى الأراضى المخصصة للاسكان نجحت المحافظة فى استرداد 17 فدان خلف محكمة شطا بدمياط والتى كانت تستخدم كمقلب قمامة تم إزالتها وتخصيص الارض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بشطا وذلك لإنشاء 60 عمارة سكنية باجمالى 1200 وحدة سكنية كحد أدنى طبقا للتصميم المبدئى ومنطقة خدمية تتضمن دار عبادة ومكتب بريد ومدرسة .

وأضاف المحافظ أنه تم توقيع عدة بروتوكولات مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق والأسواق العشوائية أهمها بروتوكول تطوير منطقتى شمال وجنوب قرية الصيادين بمنطقة الجربى براس البر و بروتوكول تطوير السوق الكبير بفارسكور حيث تم تخصيص مساحة 500 متر مربع بشارع أحمد المقدم بالمدينة لإنشاء 87 وحدة بمتوسط مساحة قدرها 9 أمتار للوحدة بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه وتوقيع بروتوكول لاستكمال أعمال تطوير سوق كفر سعد حيث تم تنفيذ ٥٠٪ من أعمال الإنشاء بتكلفة قدرها 516 الف جنيه بالإضافة إلى إدراج 4 اسواق عشوائية ضمن خطة التطوير ( سوق الجمعة ، سوق الروضة ، سوق كفر سعد ، سوق فارسكور ) وأكد المحافظ أن دمياط من اقل محافظات الجمهورية فى عدد الأسواق العشوائية والتى تسعى المحافظة لتطويرها.

وصرح المحافظ انه بالنسبة لقطاع الصرف الصحى فقد تم افتتاح محطة الصرف الصحي بقريتى العبيدية وميت الشيوخ بتكلفة إجمالية 44.2 مليون جنيه و افتتاح اسرع محطة فرعية بكفر المنازلة بتكلفة 40 مليون جنيه ، وبتكلفة إجمالية 99 مليون جنيه افتتحت محطة الصرف الصحي بقرية الباز لخدمة 5834 نسمة ، وبتكلفة 40 مليون جنيه تم افتتاح محطة صرف صحى السالمية والنجاريين، وأضاف المحافظ أنه جارى العمل بمحطة المعالجة الثلاثية بمنطقة شطا بتكلفةتتجاوز 400 مليون جنيه والتى تعد أكبر محطة معالجة ثلاثية بالمحافظة والتى تخدم اكثر من 10 قرى بالإضافة إلى مدينة الأثاث والإسكان الاجتماعى بشطا

وفى قطاع الكهرباء أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات أهمها استبدال الكابلات الهوائية بخطوط أرضية بعدد كبير من قرى المحافظة وزيادة قدرات عدد من المحولات ببعض المناطق التى تعانى من ضعف التيار الكهربائي بالإضافة إلى تغيير الكابل الرئيسى للوحة المغذية المارة بشارع وزير بتكلفة قدرها 3مليون جنيه وحى رابع بتكلفة 9 مليون جنيه و تدعيم مغذيات شط الملح بتكلفة قدرها 6.5 مليون جنيه ، واضاف أنه تم استلام اكبر وأحدث سيارة كابلات متخصصة فى الكشف عن الأعطال والتى ستساهم بشكل كبير فى حل مشكلات الصيانة ، وذكر المحافظ أن رئاسةالجمهورية قد وافقت على تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه وذلك لرفع كفاءة شبكات الكهرباء العامة بالمحافظة

كما ذكر المحافظ أنه تمت العديد من المشروعات فى قطاع الطرق اهمها رصف وازدواج طريق الميناء كفر البطيخ بطول 6كم وعرض 9 متر لكل حارة ،ورصف عدد من الشوارع بمدن وقرى المحافظة بالبلاطات الخرسانية على راسها شارعى التجارى والشرباصى ورصف بالاسفلت بعدة طرق

كما أوضح المحافظ أنه تم إنهاء إجراءات 3000 حالة معاش تكافل وكرامة وتسليم الفيزا الخاصة بهم حيث تم الاتفاق مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لتعميم برنامج تكافل وكرامة بمدن وقرى المحافظة .

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط إن المحافظة تصدرت قائمة محافظات الجمهورية في دليل التنمية البشرية وسجلت مؤشرات إيجابية في التعليم ومحو الأمية والصحة والناتج المحلي والمكون الاقتصادي، مما ساهم بشكل كبير في التنمية البشرية ومستوى الخدمات.