محافظ دمياط : انتهاء بناء الهناجر بمدينة الأثاث بنسبة 99 ٪ وتوصيل المرافق 50٪

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،الموقف التنفيذى وأعمال الانشاءات للمرحلتين الأولى والثانية بمدينة دمياط للأثاث، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة مع أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث والمهندس معتز بهاء الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دمياط للأثاث واللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة والعميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط.

وأكد محافظ دمياط فى بيان له، أنه تم الانتهاء من بناء الهناجر بنسبة 99٪ وأعمال الكهرباء بنسبة 70٪ ، مضيفا أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق " مياه - صرف صحى - تليفونات" وطرق بنسبة تصل إلى 50٪.

كما صرح المحافظ أنه يتم إنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بالمحافظة على مساحة ٣٥ فدان لخدمة المدينة و منطقة شطا والقرى المحيطة بها ، مؤكدا الانتهاء من المرحلة العاجلة " الكومباكت" من المحطة لخدمة المدينة فى الفترة الحالية ، مضيفا أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء مغذية للمدينة لتصل تكلفة المرافق بالمدينة الى 775 مليون جنيه.

وأعلن المحافظ أنه سيتم طرح كراسه الشروط والمواصفات لورش المرحلة الثانية الشهر القادم كما أعلن أن المحافظة بصدد إقامة اكبر معرض لتصدير الأثاث بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين Expolink والتى تعد من أعرق واقدم شركات التسويق المتخصصة في تصدير الأثاث لدول العالم وذلك لإعادة منتج الأثاث الدمياطى للسوق العالمى مرة أخرى ولجذب المستثمرين حيث من المؤكد إقامة المعرض من ثلاث إلى أربع مرات سنويا على الأقل لتكون فترة واحدة للتصدير والفترات الأخرى للتسويق المحلى.



وتقدم المحافظ بالشكر لإدارة الأشغال العسكرية و لشركة مدينة دمياط للأثاث على هذا الجهد الرائع فى وضع الخطط ومدى تنفيذها والى جميع الاجهزة الرقابية لمتابعتها تنفيذ الاعمال بالمدينة ، مؤكدا أن هذا المشروع القومى الضخم هو هدية من رئيس الجمهورية لأبناء محافظة دمياط .

كما تقدم المحافظ بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على اتاحته مبلغ 775 مليون جنيه كدعم من الدولة لاستكمال توصيل المرافق بالمدينة.

ومن جانبه، وجه المهندس أسامة صالح الشكر للمحافظ لدعمه الكبير للمشروع وجهده المبذول فى إنشاء محطات صرف صحى وكهرباء لخدمة المدينة ، كما أكد صالح أن هذا المشروع لن ينجح الا بخبرة وقدرة أهل دمياط.

كما أكد المهندس معتز بهاء الدين أن مشروع مدينة دمياط للأثاث ، هو مشروع قومى يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها حيث تم إنجاز هناجر المرحلتين الأولى والثانية فى فترة وجيزة وأن جميع الأعمال التى تمت بالمدينة هو انجاز حقيقى لإدارة الأشغال العسكرية وللشركة وللمحافظة وأضاف أنه جارى تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لطرح المرحلة الثالثة وذلك بعد الانتهاء فورا من طرح المرحلة الثانية ، كما أضاف بهاء الدين أنه تم التعاقد مع شركات أمن ونظافة لخدمة المدينة.