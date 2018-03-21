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محافظ بنى سويف بمؤتمر البنك الزراعى: شهادة أمان المصريين فكرة عبقرية للسيسي

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:27 م
محافظ بنى سويف بمؤتمر البنك الزراعى: شهادة أمان المصريين فكرة عبقرية للسيسي خلال الندوة





بنى سويف ــ أيمن لطفى
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وصف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف مبادرة شهادة أمان المصريين التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها فكرة عبقرية لحماية العمالة المؤقتة والموسمية من أبناء الشعب المصرى. 
 
جاء ذلك خلال حضوره اليوم  احتفالية البنك الزراعى المصرى ببنى سويف بتسليم شهادات أمان المصريين لعدد من العمالة المؤقتة والموسمية والثابتة، برفقة اللواء جرير مصطفى مدير الأمن والعقيد محمود بشير المستشار العسكرى، والنائب عاطف عبدالجواد  ومنتصر الابجيحى مدير منطقة وجه قبلى، وأمجد فارس رئيس قطاع الجنوب للبنك الزراعى، حيث سلم المحافظ ومرافقوه شهادات أمان لممثلى مؤسسات المجتمع المدنى وعدد من العمال .
 
وأضاف المحافظ قائلا، إن الرئيس السيسي كعادته مهموما بالمواطن البسيط ومحدودى الدخل ويفكر دائما فى مشروعات يستفيد منها الجميع فى تحسين دخلهم ورفع مستوى الأسر.
 
وجه محافظ بنى سويف التحية لزوجته قائلا "كل سنة وأنت طيبة يا زوجتى بمناسبة عيد الأم، فأنت من أمهات مصر، رغم أنك بعيدة عنى"
وطالب محافظ بنى سويف بضرورة الاستفادة من القطاع الزراعى  وتقديم جميع التسهيلات لفلاحي المحافظة.
 
وأضاف، أوجه التحية لأمهات شهداء مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة فى عيد الأم، ولفت أن الزراعة تعد خلال الفترة الحالية أملا لإنعاش الاقتصاد المصرى، واعدا بالتنسيق مع قطاع البنك فى تقديم أوجه الرعاية والدعم للمزارعين والمشاركة الفعالة فى مبادرة الر ئيس السيسي شهادة امان المصريين لحماية العمالة .
 

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