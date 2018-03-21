محافظ القليوبية: يجب علي كل نائب حشد 50 ألف ناخب في العرس الديمقراطى







القليوبية نيفين طه

قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن الخروج للمشاركة في التصويت بالإنتخابات الرئاسية واجب قومي ووطني، موجها رسالة لمواطني القليوبية قائلا "أغلقوا منازلكم وأخرجوا آباء وأمهات وأبناء وأحفاد إلي الشوارع واللجان أيام 26 و27 و28، للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية.. لازم نكون كلنا في الشارع علشان نقول للعالم كله هي دي مصر وحتي يستمر الأمن والآمان الذي نعيشه".

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ في إحتفالية "إنزل وشارك"، اليوم الأربعاء، التي نظمتها المحافظه بالصالة المغطاة بإستاد بنها للدعوة إلي المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، بحضور عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، ونواب البرلمان، صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان، والنواب أحمد بدوي، وجمال كوش، ومجدي سيف، وحسين عشماوي، رشاد شكري، وسمير ومحمد مدينة، وسولاف درويش، وعبدالعزيز الصفتي، ومحمود بدر، ومحمد الفيومي، ومحمد سليم وعادل عامر، محمد أبوزيد، وعاطف ناصر، والشخصيات العامة ووكلاء الوزرارات، ومديري المصالح الحكومية، والدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، وممثلي الاحزاب والنقابات والشركات والمواطنين وعدد من الفانين من أبناء المحافظة علي رأسهم الفنان منير مكرم، والدكتور أحمد عامر الخولي أمين عام حزب مستقبل وطن، والشيخ محمود أبو حبسه وكيل وزارة الأوقاف، وطه عجلان وكيل وزارة التعليم، وجيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة، وجمال العربي وزير التعليم الأسبق والمهندس مصطفي عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف المحافظ أن المشاركة في الإنتخابات مهما كان صوت المواطن لأي من المرشحين هي حماية لمقدرات الوطن وقال "انزل وشارك لتأمين مصر من الإرهاب والمؤمرات"، مشيرا أنه لايجوز ان يكون أبطال الجيش والشرطة يحاربون علي الجبهة لدحر الإرهاب في سيناء ونتقاعس نحن المواطنين عن الإدلاء بصوتنا والنزول للجان.

وأكد المحافظ أن المشاركة في الإنتخابات رسالة للعالم أجمع ان شعب مصر متحضر يحافظ علي حقوقه الدستورية يبني بلاده قائلا "إن شاء الله ستكون القليوبية أولي المحافظات في أعداد الناخبين المشاركين علي مستوي الجمهورية وسنحتفل بذلك عقب إعلان نتيجة الإنتخابات".

وأعرب المحافظ عن ثقته في دور المرأة بالقليوبية في الحشد والخروج للإنتخابات متوقعا ان يخرج من القليوبية 3 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في أكبر عرس ديمقراطي.

وثمن المحافظ دور نواب البرلمان من أبناء المحافظة، وعددهم 32 نائبا، مطالبا إياهم بحشد المواطنين وتشجيعهم علي المشاركة متمنيا منهم أن يقوم النائب الواحد بحشد 50 ألف ناخب من كل دائرة حتي يكتمل العرس الديمقراطي تحت شعار "تحيا مصر".