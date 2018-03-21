محافظ الدقهلية يكرم 36 من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات بمركز أجا

محافظ الدقهلية يكرم 36 من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات بمركز أجاالأربعاء، 21 مارس 2018 12:59 ص
محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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كرم الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، 36 من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات بمركز ومدينة أجا فى إطار مبادرة أطلقها شباب أجا تحت عنوان "من أجل فرحة أم" فى احتفالية كبيرة برعاية نواب البرلمان بدائرة أجا، وذلك فى إطار احتفالات محافظة الدقهلية بعيد الأم 2018.
وسلم المحافظ، الأمهات المكرمات شهادات التقدير وكتاب الله "القرآن الكريم"، إضافة إلى هدايا عينية شملت أطقم منزلية وأطقم ملابس، مضيفا أن الأم المصرية عظيمة وهى تؤدى دورها الكامل فى رعاية أسرتها عن طيب خاطر وهى المساهمة الأولى فى صناعة الأجيال المتعاقبة للمستقبل.
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