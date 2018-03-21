محافظ الجيزة يشكل لجنة لرصد التعديات على الأراضى الزراعية خلال انتخابات الرئاسة







كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، على اليقظة التامة من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤلى حماية الأراضى الزراعية بشأن أى تعديات على الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء خلال الفتره الحالية واستغلال البعض إنشغال الدولة بالانتخابات الرئاسية ظناً منهم بمرور المخالفة وعدم إزالتها.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة على مستوى المراكز والمدن والأحياء برئاسة نائب رئيس المركز أو المدينة أو الحى والإدارات الهندسية والتنظيم والإدارة الزراعية ومسؤلى حماية الأراضى والوحدة المحلية القروية وجهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمنع أى تعديات على الأراضى الزراعيه أو البناء المخالف خلال فترة الانتخابات الرئاسيه ورصد أى مخالفه لاتخاذ اللازم حيالها.

وأكد الدالى أنه لن يسمح بالتهاون فى إزالة أى مخالفه فى المهد قبل أن تستفحل ويصعب إزالتها والتنسيق بين كل الجهات لمنع توصيل المرافق لأى عقار مخالف.