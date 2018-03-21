محافظ البحر الأحمر يستقبل وفد طلابى من جامعة عين شمس و"خوا دجونغ" الصينية







البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وفد يضم 20 طالبا من كلية الهندسة جامعة عين شمس، و21 آخرين من كلية العمارة والتنسيق الحضرى بجامعة خوا دجونغ الصينية.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل المشروع الدولى المشترك بين قارة أمريكا الشمالية، ممثلا فى كلية العمارة والتنسيق الحضرى بجامعة كليمسون الأمريكية، وقارة آسيا ممثلا فى كلية العمارة والتنسيق الحضرى جامعة خوا دجونغ الصينية، وقارة إفريقيا ممثلا فى كلية الهندسة جامعة عين شمس.

ومن جانبه، رحب محافظ البحر الأحمر، بالدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والوفد الطلابى المرافق له، متمنياً لهم إقامة سعيدة داخل مدينة الغردقة الغنية بشواطئها الذهبية وجوها الممتع، مؤكداً لهم ضرورة التجول داخل المدينة للاستماع بها خلال فترة الإقامة .

وأكد محافظ البحر الأحمر، بأن هذا المشروع الذى يعد أول تجربة عالمية من نوعها، يهدف إلى دمج الطلاب المشاركين فيه بالبيئة السياحية للدول الأخرى، بما يمثل بعدا قوميا يسهم فى تنشيط السياحة لكل دولة من الدول المشاركة بالمشروع.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، بأن الطلاب قاما بزيارة موقع المشروع والذى يضم الممشى السياحى، ومنطقة المارينا السياحية، لدراسة كيفية تطوير هذه المناطق، لكى يتم إعداد مشروع تخرج يتواءم مع خطة التنمية السياحية لمنطقة البحر الأحمر.

وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ البحر الأحمر درع المحافظة إلى عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، وإلى ممثلى جامعة كليمسون، وأيضًا أهدى درع المحافظة إلى ممثلى جامعة خوا دجونج ، ومن جانبه قام عميد كلية الهندسة بإهداء درع الكلية إلى محافظ البحر الأحمر، وأيضا أهدى ممثلى جامعة خواذونج درع الكلية إلى محافظ البحر الأحمر.

حضر اللقاء، العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والدكتور روبريت هاون استاذ العمارة بجامعة كليمسون، والدكتور هالة نصار استاذ العمارة بجامعة كليمسون، والدكتور وانج لي أستاذ العمارة جامعة خواذونج للزراعة بالصين، ومعه الدكتور شانق زي أستاذ العمارة بنفس الجامعة.

كما حضر اللقاء أيضا الدكتور أيمن فريد، نائب مدير مكتب التعاون الدولي لشئون الطلاب بكلية الهندسة، والدكتور أحمد خالد منسق عام المشروع، ومن المقرر، أن يستمر زيارة الوفد لمدينة الغردقة حتى الجمعة المقبل.