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محافظ الإسماعيلية يفتتح مشتل مجلس مدينة التل الكبير

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:54 م
محافظ الإسماعيلية يفتتح مشتل مجلس مدينة التل الكبير اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية يفتتح مشتل زهور الربيع





الإسماعيلية – جمال حراجى
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افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مشتل زهور الربيع التابع لمجلس مدينة التل الكبير، والمقام على مساحة إجمالية قدرها 11 قيراط، ويضم أحواض لمختلف أصناف الزهور، ونباتات الزينة وشتلات الأشجار.

ويخدم المشتل جهاز التجميل والتطوير بالمدينة، ويساهم إلى حد كبير فى تحسين البيئة، وكافة مشروعات تجميل وتطوير الشوارع والميادين بنطاق المركز والمدينة، ورافق المحافظ كل من النائب أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى التل الكبيروالقصاصين، والعميد عماد يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، واللواء عمر أدريس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، والرائد محمد عبد الله نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة بزيارة ميدانية لمركز ومدينة التل الكبير، والتى قام خلالها محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات، وذلك فى إطار سلسلة الجولات الميدانية التى يقوم المحافظ، لمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها لمتابعة، وتفقد كل ما يدورعلى أرض المحافظة من أحداث ومشروعات وتحقيق المزيد من التواص والتفاعل مع المواطنيين.

 كما زار المحافظ ومرافقيه مركز شباب التل الكبير، وشاركوا فى حضور فعاليات اليوم الرياضى، والمهرجان الذى أقيم  بمركز شباب التل الكبير بمشاركة جميع مراكز شباب قرى المركز، والذى تضمن تقديم مجموعة من العروض الرياضية والاستعراضات للشباب والطلائع فى ألعاب الكاراتيه، والكونغو فو، وكمال الأجسام، بالإضافة الى إقامة مباراة كرة قدم بين منتخب التل الكبير والنادى الرياضى، والتى أنتهت بفوز النادى الرياضى 1 – صفر، كما تضمنت الاحتفالية تقديم مجموعة كبيرة من الأغنيات الوطنية فى حب مصر.

وفى ختام فعاليات اليوم الرياضي، أعلن جميع  المشاركين والحضور عن خروجهم للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية المرتقبة والمقرر لها أيام 26 و27 و28 من مارس الجارى، لاختياررئيس الجمهورية واستكمال الاستحقاقات الدستورية، كما أعلنوا جميعا عن تأييدهم ومبايعتهم الكاملة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لتولى فترة رئاسية ثانية.


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