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محافظ الإسماعيلية يخصص أرض لإنشاء محطة صرف صحى بمنشية مبارك بأبو خليفة

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:48 ص
محافظ الإسماعيلية يخصص أرض لإنشاء محطة صرف صحى بمنشية مبارك بأبو خليفة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيليه





الإسماعيلية- جمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم الموافقة على تخصيص مساحة 500 متر مربع من أملاك الدولة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى بمنشية مبارك أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب،لخدمة أهالي المنطقة، على أن يكون التخصيص للهيئة بالانتفاع دون نقل ملكية الأصول وتظل مملوكة للمحافظة.
 
ويحظر إستخدام المساحة المخصصة فى غير الغرض المخصص من أجله ويراعى إتمام الإنشاءات خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، وفى حالة المخالفة تسحب الأرض فورا، ويعتبر قرار التخصيص لاغيا وكأن لم يكن.
 
وعلى الجهة المخصص لصالحها مراعاة أحكام القانون رقم 116 لسنة 1938 بشأن الزراعة ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة له بشأن البناء الموحد، ولائحته التنفيذية قبل الشروع فى البناء على الأرض محل التخصيص .  
 
وفى سياق آخر أصدر اللواء يس طاهر قرارا رقم 178 بالغلق الإداري لعيادة الدكتورة ريهام المنسى ( ملك – محمد  مصطفى إبراهيم ) الكائنة شارع رضا أعلى بى تك الجديد، الدور السادس الإسماعيلية، وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى، وتواجد صيدلانية ليس لديها ترخيص مزاولة مهنة الطب وعدم وجود طبيب مدير فنى للمنشأة، وذلك بناءا على توصية من ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، لرصدها عددا من المخالفات الصحية والقانونية .
 
 
 
 

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