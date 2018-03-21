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محافظ الإسماعيلية : رفع درجة الاستعداد بالمديريات والمدن خلال الإنتخابات

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:41 م
محافظ الإسماعيلية : رفع درجة الاستعداد بالمديريات والمدن خلال الإنتخابات جانب من جلسة المجلس التنفيذى





الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم التنبيه على جميع المسئولين والقيادات التنفيذية بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ومديريات الخدمات، وذلك استعدادا لانطلاق جولة الانتخابات الرئاسية المرتقبة لاختيار رئيس الجمهورية والمقرر لها أيام 26و27 و28 من شهر مارس الجارى .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الدوري الإسبوعى للمجلس التنفيذى للمحافظة، والتى عقدها بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد منير نائب رئيس محكمة الإسماعيلية ممثلا للهيئة الوطنية للإنتخابات، واللواء عادل أنور مساعد مدير أمن الإسماعيلية ، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري العموم ووكلاء الوزارة لمختلف مديريات الخدمات.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ تقريرا تفصيليا بما تم اتخاذه من إجراءات التجهيز والاستعداد للانتخابات المرتقبة، كما تناول استعراض ومتابعة كافة تجهيزات المراكز الانتخابية البالغ اجماليها 210 مركزا تشمل 222 لجنة فرعية موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها .

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع تأمين تلك المراكز واللجان وكافة التجهيزات الإدارية الخاصة بالإعاشة والإقامة للعاملين والمشرفين على العملية الانتخابية .

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل دور غرف العمليات الرئيسية والفرعية ، بالإضافة الى الآخذ فى الاعتبار رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والإسعاف والوحدات الصحية، وضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية، وبذل أقصى جهد للتيسير على المواطنين وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لهم لتسهيل عملية المشاركة فى الإنتخابات، وحثهم على التوجه لصناديق الاقتراع للتأكيد على مدى وعى جماهير وشعب الإسماعيلية وانتمائهم ووطنيتهم  .

 

 


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