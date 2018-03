محافظ الإسكندرية: زيارة وفد من المعهد العالى للصحة العامة غدا لمشروع بشائر الخير

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، أن وفدا من المعهد العالي للصحة العامة ، سيزور صباح اليوم الاربعاء، مشروع التطوير الحضرى لمنطقة غيط العنب، بشائر الخير ١ ، على رأسهم الدكتور فهمي شارل القائم بأعمال عميد المعهد ، ومسئولي الصحة بالثغر ، بمشاركة ٣٠٠ طالب من طلاب الدراسات العليا من مختلف التخصصات ، علاوة على مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد والعاملين به وممثلي شركة فاركو للأدوية والمجتمع المدني ، لافتا إلى أن الزيارة تنطلق تحت رعاية المحافظة وجامعة الإسكندرية وبالتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية .

وأوضح المحافظ أن زيارة وفد من المعهد تهدف للوقوف على إيجابيات محددات الصحة والتنمية البيئية والتوعية الصحية للحفاظ على الصحة العامة ، والتركيز على الوقاية من فيروس C ، وكذا مكافحة أمراض القلب ، والأمراض غير السارية وهي الأمراض التي لا تنقل بالعدوى ، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق تشغيل تجريبي للفيلم التوعوي عن وسائل الوقاية من فيروس C وذلك ضمن للحملة القومية مصر خالية من فيروس C ٢٠٢٠ .

على الصعيد ذاته أكد سلطان أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بأهمية التعرف المجتمعي على المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على مستوى محافظات مصر ، خاصة مشروعات التطوير الحضري للمناطق العشوائية ، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري ، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .