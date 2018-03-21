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محافظ الإسكندرية: زيارة وفد من المعهد العالى للصحة العامة غدا لمشروع بشائر الخير

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:47 ص
محافظ الإسكندرية: زيارة وفد من المعهد العالى للصحة العامة غدا لمشروع بشائر الخير الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
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قال  الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، أن وفدا من المعهد العالي للصحة العامة ، سيزور صباح اليوم الاربعاء، مشروع التطوير الحضرى لمنطقة غيط العنب، بشائر الخير ١ ، على رأسهم الدكتور فهمي شارل القائم بأعمال عميد المعهد ، ومسئولي الصحة بالثغر ، بمشاركة ٣٠٠ طالب من طلاب الدراسات العليا من مختلف التخصصات ، علاوة على مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد والعاملين به وممثلي شركة فاركو للأدوية والمجتمع المدني ، لافتا إلى أن الزيارة تنطلق تحت رعاية المحافظة وجامعة الإسكندرية وبالتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية .

 

وأوضح المحافظ أن زيارة وفد من المعهد تهدف للوقوف على إيجابيات محددات الصحة والتنمية البيئية والتوعية الصحية للحفاظ على الصحة العامة ، والتركيز على الوقاية من فيروس C ، وكذا مكافحة أمراض القلب ، والأمراض غير السارية وهي الأمراض التي لا تنقل بالعدوى ، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق تشغيل تجريبي للفيلم التوعوي عن وسائل الوقاية من فيروس C وذلك ضمن  للحملة القومية مصر خالية من فيروس C ٢٠٢٠ .

 

على الصعيد ذاته أكد سلطان أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بأهمية التعرف المجتمعي على المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على مستوى محافظات مصر ، خاصة مشروعات التطوير الحضري للمناطق العشوائية ، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري ، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .


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