محافظ الأقصر يتابع تجهيز 17 لجنة استعدادًا للانتخابات الرئاسية







الأقصر - أحمد مرعى

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، 17 لجنة انتخابية مخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والمقرر إقامتها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وذلك بمراكز الطود وإسنا وأرمنت، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين بتلك المدارس.

كما شدد محافظ الأقصر على ضرورة الانتهاء من سد الاحتياجات المتبقية من أجهزة الإنارة وبعض الإصلاحات فى مرافق المياه والكهرباء، وتجهيز الغرف المخصصة للاقتراع، واستقبال الناخبين وتأمين الصناديق، وتهيئة سبل الراحة للعاملين والمشرفين على اللجان الانتخابية داخل المدارس، وأن تكون المقرات مؤمنة تمامًا وأيضًا وجود مبردات ومراوح ومياه ووسائل اتصال وضرورة وجود مكان كمظلة انتظار للناخبين.

وقال بدر، إن المحافظة ستعمل على تقديم خدمة لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير سيارات خاصة لهم وكراسى متحركة وغيرها من سبل الراحة لتسهيل عملية ادلائهم بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وشملت الجولة المرور على مدارس حاجر الطود للتعليم الأساسى، ومنشية النوبة للتعليم الأساسى، والتحرير الثانوية المشتركة بالعديسات بالطود، وفى مركز إسنا تفقد محافظ الأقصر مدارس الشغب الإعدادية، وسيدى أحمد بن ادريس الابتدائية، الشيخ رزق الإعدادية المشتركة، والشهيد محمد نور، وإسنا الإعدادية بنين، وإسنا الإعدادية بنات، وبيومى الزناتى الابتدائية، القرية الابتدائية المشتركة، وطفنيس الابتدائية المشتركة، والكيمان الابتدائية المشتركة، وفى مركز أرمنت تفقد مدارس أرمنت الابتدائية النموذجية بنات، وأرمنت الثانوية، وأرمنت الابتدائية المشتركة، والنصر الابتدائية.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته، كلا من العميد صلاح المندوه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد أيمن مدنى رئيس مركز الطود، والعميد علاء بدران رئيس مركز إسنا، والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز أرمنت، والعميد محمد صلاح مدير إدارة المرور، وعبد اللطيف أحمد وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وعدد من القيادات الأمنية.

ويذكر أن محافظة الأقصر تضم 170 مقرًا انتخابيًا، تشمل 195 لجنة انتخابية موزعة على مدن ومراكز المحافظة، وجار تجهيز كافة المقرات لاستقبال 788 ألف ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات.