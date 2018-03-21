محافظ أسوان يتفقد مشروع توسعات محطة مياه جبل شيشة







أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، مشروع التوسعات الجديدة بمحطة جبل شيشة لمياه الشرب، والتى تم دخولها الخدمة وتشغيلها فى أكتوبر الماضى فور الانتهاء من المرحلة الثانية وزيادة طاقتها الاستيعابية التى بلغت 68 ألف م/يوم إلى 136 ألف م/يوم، بتكلفة 120 مليون جنيه، للوقوف على أرض الواقع على مستوى كفاءة الأداء بالمحطة، وما يتم تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل داخل المحطة.

وأثناء توجهه إلى موقع المحطة قام محافظ أسوان باستدعاء المسئولين بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب.

وأعطى اللواء مجدى حجازى توجيهاته لمدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب بالتنسيق مع المقاولين العرب والجهات المختصة لإعداد دراسة بحجم أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة من اللاندسكيب والتشجير والدهانات للمبانى والبلدورات، وأيضًا أعمال الرصف وتحديد البرنامج الزمنى لتنفيذها داخل محطة جبل شيشة على أكمل وجه، مع قيام المحافظ بالتنسيق مع اللواء سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك للوصول لأفضل شكل جمالى وحضارى للمحطة.

كما أطمأن مجدى حجازى من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى على أسلوب وآلية تشغيل محطة جبل شيشة بكامل طاقتها، ومدى تحقيق الهدف الرئيسى منها فى توفير مياه الشرب لكافة المناطق التى كانت تعانى فى الفترة السابقة من انقطاع وضعف المياه بها، لتستقبل مدينة أسوان فصل الصيف دون أى شكاوى أو مشاكل سابقة.

وكلف محافظ أسوان، مسئولى شركة مياه الشرب بسرعة الانتهاء من أى أعمال يتم تنفيذها تتعلق بتجهيز خطوط وشبكات مياة الشرب أو صيانة الروافع فى مناطق عزب كيما وصالح حرب بقرية أبو الريش، علاوة على شارع كسر الجحر بالكامل.

كما وجه حجازى مسئولى الشركة أيضًا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان للقيام بإجراء أعمال خط مياه الشرب الرئيسى الممتد من موقف الأقاليم إلى رافع كلية الهندسة ليتم تغذية كافة المناطق بشكل كامل بكميات مياه الشرب المطلوبة.

واستفسر المحافظ من مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن مدى انتظام تشغيل محطة 10 للصرف الصحى، وخاصة بعد تشغيلها بكامل طاقتها بإجمالى 4 طلمبات عقب الانتهاء من تركيب طلمبتين رفع جديدة بتكلفة 5 ملايين جنيه، حيث تصل طاقة كل منها إلى 260 لتر / ثانية وبالتالى تستوعب كافة كميات الصرف المتعلقة بمنطقة كيما والتى تتراوح ما بين 17 إلى 20 ألف م3/ يومياً ليتم بعد ذلك رفعها لمحطة المعالجة رقم 40 بالعلاقى من خلال خط طرد قطر 700 ملى.