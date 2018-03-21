محافظة البحيرة تكلف رؤساء المدن والمديريات بانهاء اجراءات الانتخابات الرئاسية







البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على تكثيف الجهود لإتمام الإستعدادات الخاصة بالإنتخابات الرئاسية بمراكز المحافظة المختلفة.

وأضافت نادية فى بيان لها اليوم أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة عملية إجراء الإنتخابات تضم المستشار العسكرى للمحافظة واعضاء المكتب الفنى ورؤساء المدن والمراكز.

ووجهت محافظ البحيرة القيادات التنفيذية للتأكد من جاهزية المظلات للناخبين أمام كل لجنة و توفير مصادر أساسية وبديلة للكهرباء ومياه الشرب وتوفير غرفة محكمة الغلق بكل لجنة للصناديق وأخرى لمبيت جنود الحراسة .

كما تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان ومراجعة جاهزية غرف العمليات بالوحدات المحلية لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتأكد من ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وشددت محافظ البحيرة على إنشاء مراكز إغاثة متمركزة فى وسط اللجان بكل مركز ومدينة مزودة بحفار ولودر وسيارة إسعاف وسيارة مطافىء للتدخل السريع فى حالة حدوث أى طارىء.

يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة البحيرة يبلغ 3 مليون و 736 ألف و 553 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم أمام 885 لجنة موزعة على عدد 717 مركز إنتخابى،ويمثل عدد الناخبين بمحافظة البحيرة نسبة 6,3 % من إجمالى أصوات الجمهورية.