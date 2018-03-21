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محافظة أسوان تقرر دعم 20% من قيمة شهادة "أمان المصريين"

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:33 م
محافظة أسوان تقرر دعم 20% من قيمة شهادة "أمان المصريين" اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان





أسوان - عبد الله صلاح
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قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، تقديم دعم من المحافظة بنسبة 20 % من قيمة شهادة "أمان المصريين"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً، وذلك لكل من يقوم بشرائها لجميع العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

 

ومن المقرر، أن يستفيد من هذا الدعم العاملين بنظام اليومية والعمالة المؤقتة، بالإضافة إلى العمالة الثابتة وخاصة أن الشهادة متاحة لجميع المصريين فى الفئة العمرية من 18 إلى 59 عاماً.

 

قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن هذا القرار يأتى إيماناً وتشجيعاً من المحافظة بضرورة تحقيق أكبر إستفادة وإستثمار ممكن من عوائد هذه الشهادة، التى تهدف لتوفير شبكة حماية إجتماعية شاملة لجميع أفراد الأسرة، وإعانتها على مواجهة أعباء الحياة المعيشية.

 

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان له، أن إطلاق هذه الوثيقة التأمينية فى صورة شهادة إدخار بنكية تبدأ من500 جنيه وحتى 2500 جنيه تساهم فى مواجهة فقد عائل الأسرة وصاحب الشهادة قبل بلوغ سن ألـ 60 عاماً، حيث تضمن لها صرف تعويض مالى كدفعة واحدة أو معاش شهرى طبقاً لرغبة العميل، حيث يتم طرح هذه الشهادات فى أربعة بنوك مصرية، وهى البنك الأهلى ومصر والقاهرة، فضلاً عن البنك الزراعى المصرى.

 

 
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