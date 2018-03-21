متحدث كردى: قتلى وجرحى فى قصف تركى عنيف على قرى بعفرين

متحدث كردى: قتلى وجرحى فى قصف تركى عنيف على قرى بعفرينالأربعاء، 21 مارس 2018 10:23 ص
العمليات العسكرية التركية فى عفرين
كتب - أحمد جمعة
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قال روجهات روج المتحدث الرسمى باسم وحدات حماية الشعب فى عفرين، أن الجيش التركى يقصف قريتى كيمار وبراد فى ناحية شيراوا فى عفرين بالمدافع الثقيلة منذ أمس الثلاثاء.
وأكد المتحدث الكردى فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين نتيجة القصف التركى العنيف على قرى المذكورة.
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