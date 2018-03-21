"مبادلة للبترول" تحرز تقدما فى مشروع حقل غاز ماليزى بمليار دولار







(رويترز)

قالت مبادلة للبترول اليوم الأربعاء إنها ستنفق مع شريكتيها بتروناس ورويال داتش شل أكثر من مليار دولار لتطوير حقل بيجاجا للغاز للإنتاج منه بحلول الربع الثالث من 2021.

وقالت الشركة التى تتخذ من أبوظبى مقرا فى بيان إن المشروع الواقع فى الامتياز اس.كيه320 قبالة السواحل الماليزية سينتقل الآن إلى مرحلة الإنشاءات وتركيب المرافق.

ومبادلة هى الشركة المشغلة للامتياز بحصة نسبتها 55 بالمئة بينما تملك بتروناس كاريجالى 25 بالمئة ولدى سارواك شل حصة نسبتها 20 بالمئة.