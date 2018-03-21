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الأربعاء، 21 مارس 2018 04:26 م
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مبادرة شبابية للقضاء على فيروس سى بالإسكندرية

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:23 م
مبادرة شبابية للقضاء على فيروس سى بالإسكندرية القضاء على فيروس سي





ألإسكندرية ـ هناء أبو العز
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أطلق كريم حسن عضو شباب ائتلاف دعم مصر، أحد شباب الإسكندرية مبادرة شبابية للقضاء على مرض فيروس سى، والكشف على المواطنين وعلاج المرضى.

وانطلقت الحملة من خلال سيارة تابعة لإحدى شركات الادوية، بمنطقة سيدى جابر، وتم الكشف على حوالى 200 مواطن، وتبين إصابة عدد من المواطنين تم تحويلهم لتلقى العلاج المطلوب.وتستقبل السيارة المواطنين حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

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