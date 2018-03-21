مبادرة شبابية للقضاء على فيروس سى بالإسكندرية







ألإسكندرية ـ هناء أبو العز

أطلق كريم حسن عضو شباب ائتلاف دعم مصر، أحد شباب الإسكندرية مبادرة شبابية للقضاء على مرض فيروس سى، والكشف على المواطنين وعلاج المرضى.

وانطلقت الحملة من خلال سيارة تابعة لإحدى شركات الادوية، بمنطقة سيدى جابر، وتم الكشف على حوالى 200 مواطن، وتبين إصابة عدد من المواطنين تم تحويلهم لتلقى العلاج المطلوب.وتستقبل السيارة المواطنين حتى الساعة السادسة مساء اليوم.