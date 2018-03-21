مبادرة شبابية للقضاء على فيروس سى بالإسكندرية

مبادرة شبابية للقضاء على فيروس سى بالإسكندريةالأربعاء، 21 مارس 2018 04:23 م
القضاء على فيروس سي
ألإسكندرية ـ هناء أبو العز
إضافة تعليق
أطلق كريم حسن عضو شباب ائتلاف دعم مصر، أحد شباب الإسكندرية مبادرة شبابية للقضاء على مرض فيروس سى، والكشف على المواطنين وعلاج المرضى.
وانطلقت الحملة من خلال سيارة تابعة لإحدى شركات الادوية، بمنطقة سيدى جابر، وتم الكشف على حوالى 200 مواطن، وتبين إصابة عدد من المواطنين تم تحويلهم لتلقى العلاج المطلوب.وتستقبل السيارة المواطنين حتى الساعة السادسة مساء اليوم.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة