مباحث الغربية تكشف غموض خطف مطرب شعبى بسبب خلافات مالية بطنطا







الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء ايمن لقية مدير الإدارة، من كشف غموض واقعة اختطاف مطرب شعبي مقيم بدائرة قسم أول طنطا، بعد قيام سائق وعامل باختطافه واحتجازه والاتصال بشقيقته لطلب فدية 50ألف جنيه، بسبب خلافات مع والدته لتحصلها من أحدهما على 50ألف جنيه بعد إيهامه بقدرتها على توفير وظيفة له.

وكان اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بتحرير ريهام ع.م ومقيمة بدائرة القسم بلاغا بقيام كلاً من شعبان ف.م 32سنة سائق توك توك، محمود ف.م 48سنة عامل بإحتجاز شقيقها محمد ع.م 26سنة عاطل، حيث قاما بإستدراجه لمحل إقامتهما وقام المتهم الأول بالإتصال تليفونياً بها وأخبرها بأن شقيقها طرفهما وطلب منها فدية50ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه وعللت ذلك لخلافات مالية بين والدتها والمتهم الأول.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، والرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم أول طنطا.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى وجود خلافات مالية بين المتهم الأول ووالدة المحتجز زينب ع.ح بالمعاش، ومقيمة بدائرة القسم، حيث انها قد تحصلت من المتهم الأول على مبلغ50ألف جنيه على دفعات بعد إيهامه بقدرتها بتعينه بوظيفة حكومية،وعندما نما لعلمهم قيام شقيقة المحتجز بإبلاغ الشرطة قاموا بإطلاق سراحه وحضروا للقسم لإبداء دفوعهم، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما .