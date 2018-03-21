ليبرمان: الغارة على المفاعل النووى فى سوريا 2007 رسالة إلى الأعداء

ليبرمان: الغارة على المفاعل النووى فى سوريا 2007 رسالة إلى الأعداءالأربعاء، 21 مارس 2018 09:52 ص
وزير الدفاع الإسرائيلى
(أ ف ب)
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أعلن وزير الدفاع الاسرائيلى افيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، ان الغارة على مفاعل نووى مفترض فى سوريا فى العام 2007 كانت لتوجيه رسالة إلى "أعداء" إسرائيل، وذلك بعد أن أقر الجيش للمرة الأولى بشن الهجوم.
وصرح ليبرمان فى بيان "دوافع أعداؤنا ازدادت فى السنوات الأخيرة لكن قوة جيشنا وسلاحنا الجوى وقدراتنا الإستخباراتية إزدادت بالمقارنة مع قدراتنا فى 2007"، مضيفا أن "على الجميع فى الشرق الاوسط أخذ المعادلة فى الاعتبار".
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