ليبرمان: الغارة على المفاعل النووى فى سوريا 2007 رسالة إلى الأعداء







(أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلى افيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، ان الغارة على مفاعل نووى مفترض فى سوريا فى العام 2007 كانت لتوجيه رسالة إلى "أعداء" إسرائيل، وذلك بعد أن أقر الجيش للمرة الأولى بشن الهجوم.

وصرح ليبرمان فى بيان "دوافع أعداؤنا ازدادت فى السنوات الأخيرة لكن قوة جيشنا وسلاحنا الجوى وقدراتنا الإستخباراتية إزدادت بالمقارنة مع قدراتنا فى 2007"، مضيفا أن "على الجميع فى الشرق الاوسط أخذ المعادلة فى الاعتبار".