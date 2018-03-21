لماذا توقع مصر اتفاقية التجارة الحرة مع 54 دولة أفريقية × 10 معلومات؟







كتب محمود حسن

توقع مصر اليوم و54 دولة أفريقية، واحدة من أهم الاتفاقيات فى تاريخ القارة الأفريقية، حيث يشارك اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بفعاليات القمة الأفريقية المنعقدة لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية والتى تعقد بالعاصمة الرواندية كيجالى تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، حيث من المفترض أن يتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من قبل المجتمعين، وهى واحدة من أهم وأكبر الاتفاقيات التجارية التى يتم توقيعها فى قارة أفريقيا.

ووفقا للاتحاد الأفريقى، نستعرض فى السطور التالية أهم 10 معلومات عن الاتفاقية:

1-

هى اتفاقية تهدف إلى خلق سوق حرة بين 54 دولة أفريقية من "كيب تاون" فى أقصى جنوب أفريقيا إلى القاهرة فى أقصى شمال القارة السمراء، بعد انسحاب نيجيريا من التوقيع على الاتفاقية لطلبها مزيد من الدراسة.

2-

يهدف الاتفاق لإزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة الأفريقية، وخلق سوق لكافة السلع والخدمات داخل القارة.

3-

حجم السوق سيضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار.

4 -

يهدف الاتفاق إلى انشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الأفريقية من الخارج، وفى مرحلة لاحقة إعلان اتحاد الدول الأفريقية.

5 -

تم اعتماد نماذج للتخفيضات الجمركية لتحرير التجارة فى السلع على أن يكون التحرير بنسبة 90% على مدار 5 سنوات بنسب تحرير متساوية.

6-

نسبة 10% المتبقية من الخطوط السلعية ما بين قائمة سلع حساسة وأخرى مستثناة ويتم تحريرهما على مدار 10 سنوات.

7-

يهدف الاتفاق لزيادة التجارة بين الدول الأفريقية التى تسير بمعدلات أقل من العالم وتبلغ 16% فقط بينما تبلغ التجارة بين دول امريكا اللاتينية 19% والأسيوية 51% وأمريكا الشمالية 54% أما بين الدول الأوربية فيبلغ 70%، وفقا لبيان الاتحاد الأفريقى.

8 -

بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ فستعتبر أكبر اتفاقية تجارة حرة فى العالم متفوقة بذلك على اتفاقات التجارة الحرة فى شمال الأطلسى، والأمريكيتين والاتحاد الأوربى.

9-

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أن تكون مصر وكينيا وجنوب أفريقيا هى الدول الأكثر استفادة من الاتفاقية.

10-

بحسب موسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى فإن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستجعل من أفريقيا أحد أضخم الاقتصادات فى العالم، وهى نتاج ميثاق تم العمل عليه لمدة 40 عاما.