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للمتقدمين للحج السياحى.. تعرف على مستوى الخدمة المقدمة وأماكن الإقامة

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:19 م
للمتقدمين للحج السياحى.. تعرف على مستوى الخدمة المقدمة وأماكن الإقامة الحرم - ارشيفيه





كتبت: ميرفت رشاد
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أعلنت وزارة السياحة، مواصفات البرامج الخدمية طبقا لكل مستوى، فى إطار ضوابط الحج السياحى لهذا العام، وتضمنت الضوابط ، ما يلى:

                                                     أولا: المستوى 5 نجوم و4 نجوم

السكن فى مكة:

فنادق 5 و4 نجوم نصف إقامة بوفيه مفتوح بحد أدنى 4 أفراد بالغرفة

المشاعر "منى وعرفات":

هناجر فاخرة- إقامة كاملة – 3 وجبات ساخنة – جيبسون بورد – خيام ألمانى

انتقالات المشاعر:

أتوبيسات خاصة موديل حديث

الانتقالات الداخلية:

 أتوبيسات خاصة موديل حديث أو طيران.

 

                                  ثانيا: المستوى الاقتصادى والبرى

السكن بمكة:

أن يكون الحد الأدنى للتسكين موسم كامل إيواء سياحى شريطة معاينة اللجنة واعتمادها للسكن وفيما يخص التحسين يكون بفنادق خمس وأربع نجوم ، وفقا للمستوى الذى ستقوم الشر كة بتنفيذه والمقدم للوزارة والمجدد سعره سلفا.

 

السكن بالمدينة المنورة:

فنادق ثلاث نجوم أو ما يعادلها من عمارات مستوى خدمات فندقية .

السكن بمنطقة العزيزية:

الإقامة فنادق أو عمائر مصرح لها بتسكين الحجاج ومفعلة على المسار الإلكترونى وتقع بشو ارع رئيسية وبمنطقة بها خدمات والتسكين رباعى أو خماسى، سداسى بالأجنحة أو الغرف ذات الاتساع وحم ام

بحد أقصى (6 ) أشخاص شريطة معاينة اللجنة واعتمادها للسكن.

انتقالات المشاعر:

اتوبيسات خاصة موديل حديث

المشاعر:

وفقا للاتفاق الموقع مع المؤسسة الأهلية لمطوفى الدول العربية بكافة تفاصيله من حيث الخيام الألمانى، الفرش ، الكهرباء ، الحمامات ، ودورات المياه ، والوجبات الغذائية ، والمشروبات.

 

 


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