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الأربعاء، 21 مارس 2018 11:48 م
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لجنة تطوير خدمات التأمين الصحى لأساتذة الجامعات تجتمع بـ"الأعلى للجامعات"

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:49 م
لجنة تطوير خدمات التأمين الصحى لأساتذة الجامعات تجتمع بـ"الأعلى للجامعات" جانب من اجتماع أعضاء التدريس مع "الأعلى للجامعات"





وائل ربيعى
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اجتمعت لجنة تطوير خدمات التأمين الصحى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات المصرية، المكونة من د.عبد العظيم الجمال ، د.هانى أبو العلا ، د.أحمد عبد الرؤوف، د. شرين زكى، د.على وهدان "،  مع الدكتور حسام عبد الغفار الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة المقترحات المقدمة فى هذا الشأن.

أكد المجتمعون، أهمية وجود نظام موحد لإدارة صناديق الرعاية الصحية أسوة ببعض الفئات الأخرى  ، وتم الاستقرار على مقترحين لاختيار أولهما إدارة النظام من خلال صندوق مركزي فى المجلس الأعلى للجامعات أو الوزارة، ويقوم على إدارة هذا النظام لجنة مركزية من أعضاء هيئة تدريس وإداريين، لها فروع فى كل  الجامعات (مقترح مقدم من د.عبد العظيم الجمال)، والثانى إدارة النظام من خلال شركة إدارة متخصصة، مقابل أجر سنوى تحصل عليه هذه الشركة  من كل منتفع (بخلاف ما يخصم حاليا من الأعضاء للصندوق)  وهذا الأجر يصل فى المتوسط إلى 400 جنيه سنويا لكل عضو بإجمالى يصل إلى 34 مليون جنيه تقريبا لشركة الإدارة (مقترح مقدم من د.حسام عبد الغفار).

وأشار المجتمعون إلى أن هناك توافق عام داخل اللجنة على ضرورة إيجاد آلية لزيادة مصادر تمويل الصندوق، والتنسيق مع لجنة المالية لتخصيص نسبة ما لصالح هذا  الصندوق.

 


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