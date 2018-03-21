لجنة السياحة برجال أعمال إسكندرية تنشئ موقعا إلكترونيا لتسويق المحافظة







الإسكندرية - هناء أبو العز

شارك بيرج توماسيان رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال إسكندرية، بالمؤتمر الدولى لتنشيط السياحة "تحت عنوان" السياحة ..المشكلة والحل"، والذى ترعاه محافظة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة السياحة وغرفة السياحة.

وأشار توماسيان، إلى أن المؤتمر استهدف وضع الإسكندرية ضمن الخريطة السياحية، وتعريف العالم بمكانة المحافظة، والتى تؤهلها لأن تكون فى مصاف الدول السياحية العالمية نظراً لامتلاكها المقومات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الأوضاع السياحية بالإسكندرية تغيرا جذرياً.

وشدد توماسيان، أن المؤتمر الذى شارك فيه محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، حضره ممثلى قطاعات مختلفة مرتبطة بالسياحة، بالإضافة إلى عدد كبير من المستثمرين، ومتخصصين فى مجال السياحة من خارج مصر.

وكشف توماسيان، أن لجنة السياحة بالجمعية أعلنت خلال فعاليات المؤتمر عن إنشاء موقع إلكترونى متصل بالموقع الرئيسى للجمعية، يتسهدف فى المقام الأول الدعايا السياحية للإسكندرية خلال الفترة المقبلة، وتوعية الجميع بالمزيج الذى تمتلكة المحافظة، والذى يجمع بين التاريخ والحداثة.