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الأربعاء، 21 مارس 2018 01:09 م
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لافروف يعترف بالتدخل فى شأن مهم يمس حياة المواطنين اليابانيين

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:33 ص
لافروف يعترف بالتدخل فى شأن مهم يمس حياة المواطنين اليابانيين لافروف





أ ش أ
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اعترف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بأنه تدخل فى شأن مهم يمس حياة المواطنين اليابانيين.

وقال لافروف مازحا وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - ردا على ملاحظة لنظيره اليابانى تارو كانو، خلال غداء عمل اليوم /الأربعاء/ فى طوكيو ، أن الضيف الروسى جلب معه الثلج إلى اليابان - قائلا :" طالما لم نتدخل فى انتخاباتكم، قررنا التدخل فى طقسكم!".

وتأتى زيارة لافروف إلى طوكيو تمهيدا لزيارة سيقوم بها رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى إلى موسكو فى مايو المقبل ، لمواصلة الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والاستجابة للتحديات الأمنية إقليميا ودوليا.


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