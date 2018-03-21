لافروف يعترف بالتدخل فى شأن مهم يمس حياة المواطنين اليابانيين

لافروف يعترف بالتدخل فى شأن مهم يمس حياة المواطنين اليابانيينالأربعاء، 21 مارس 2018 11:33 ص
لافروف
أ ش أ
إضافة تعليق
اعترف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بأنه تدخل فى شأن مهم يمس حياة المواطنين اليابانيين.
وقال لافروف مازحا وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - ردا على ملاحظة لنظيره اليابانى تارو كانو، خلال غداء عمل اليوم /الأربعاء/ فى طوكيو ، أن الضيف الروسى جلب معه الثلج إلى اليابان - قائلا :" طالما لم نتدخل فى انتخاباتكم، قررنا التدخل فى طقسكم!".
وتأتى زيارة لافروف إلى طوكيو تمهيدا لزيارة سيقوم بها رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى إلى موسكو فى مايو المقبل ، لمواصلة الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والاستجابة للتحديات الأمنية إقليميا ودوليا.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة