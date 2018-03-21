لافروف يعترف بالتدخل فى شأن مهم يمس حياة المواطنين اليابانيين

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اعترف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بأنه تدخل فى شأن مهم يمس حياة المواطنين اليابانيين.

وقال لافروف مازحا وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - ردا على ملاحظة لنظيره اليابانى تارو كانو، خلال غداء عمل اليوم /الأربعاء/ فى طوكيو ، أن الضيف الروسى جلب معه الثلج إلى اليابان - قائلا :" طالما لم نتدخل فى انتخاباتكم، قررنا التدخل فى طقسكم!".

وتأتى زيارة لافروف إلى طوكيو تمهيدا لزيارة سيقوم بها رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى إلى موسكو فى مايو المقبل ، لمواصلة الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والاستجابة للتحديات الأمنية إقليميا ودوليا.